甚至有预测称：“美国6、7月份连续采取‘巨大步伐’的概率达到80%”. June. 15, 2022 08:03. by 兪載東 jarrett@donga.com. 尽管美国一再上调基准利率，但美国的物价上涨势头仍未得到控制。因此不少观察人士预测，美国联邦储备委员会可能会在当地时间14日和15日举行的联邦公开市场委员会会议上，采取一次性上调0.75个百分点的“巨大步伐”。甚至有人预测，下个月也有可能继续采取“巨大步伐”。 对美国政府和美联储的批评也越来越大。也就是说，受为解决新冠疫情而实施的大规模放款政策的影响，通货膨胀警告灯从很久以前开始就已响起，但美联储一直认为这是暂时现象，以至于在错过调整货币政策良机后，只好采取甚至有可能使金融市场不稳定的“巨大步伐”。 据通过利率期货预测货币政策的芝加哥商品交易所的“美联储观察”透露，92.5%的意见认为，以美国东部时间14日凌晨1时为准目前为0.75%至1.00%的美国基准利率在此次联邦公开市场委员会会议之后，将上升到1.50%至1.75%的区间。认为7月公开市场委员会会议上利率将上升到2.25%至2.50%的概率也达到了79.7%。摩根大通经济学家迈克尔·费罗利预测，美联储在此次公开市场委员会会议上提高1.00个百分点利率的可能性也“不小”。 当天，纽约联邦储备银行公布的消费者一年内的期待通货膨胀率为6.6%，与2013年6月开始调查以来的历史最高值今年3月持平。 随着利率的急剧上涨，经济停滞的忧虑也在增加。摩根士丹利首席执行官詹姆斯·戈曼13日表示：“虽然曾预测停滞危险为30%左右，但现在似乎接近50%。”有“华尔街皇帝”之称的JP摩根首席执行官杰米·戴蒙也警告说：“经济可能会面临飓风。” 美国《华尔街日报》13日批评说，美联储只致力于2007年至2009年世界金融危机时期的“零利率”对策和扩张财政，因此迎来了现状，“是在用陈旧的战术对抗传染病大流行的新危机”。 有人指出，拜登政府的相当一部分经济官员和美联储领导层曾在奥巴马政府工作过，他们担心重演奥巴马政府时期发生的失业率暴涨等经济危机，错过了上调利率和紧缩时机，导致通货膨胀进一步恶化。奥巴马政府时期曾担任美联储主席的财政部长耶伦以及现任美联储主席鲍威尔在相当长的一段时间内都坚持“通货膨胀只是暂时现象”的态度。

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