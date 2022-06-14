给了LIV沉重一击的麦克罗伊：“比诺曼代表多1个冠军，非常开心”. June. 14, 2022 08:14. by 姜泓求 windup@donga.com. 罗里•麦克罗伊（33岁•北爱尔兰）在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛RBC加拿大公开赛上自2009年进入巡回赛以来首次成功卫冕赛事。麦克罗伊曾对沙特阿拉伯资本主导的“LIV高尔夫邀请系列赛（以下LIV）”提出批评，在与LIV揭幕战同一天开始的该大赛中，麦克罗伊理直气壮地夺冠，对PGA巡回赛的道义和实际利益都起到积极作用。 13日，麦克罗伊在加拿大安大略省多伦多圣乔治高尔夫与乡村俱乐部（球场标准杆70杆）举行的大赛最后一轮第4轮比赛中，抓下10个小鸟球，吞下2个柏忌，减少了8杆，最终以低于标准杆19杆共261杆的总成绩登上了冠军宝座。他领先排名第二的托尼•弗诺（33岁•美国）2杆，获得了个人美巡赛第21个冠军。在16号洞（3杆）吞下柏忌，一度被贾斯汀•托马斯（29岁•美国）追平的麦克罗伊在17号洞和18号洞（以上4杆）连续抓下小鸟球，为冠军画上了句号。 麦克罗伊2019年曾在本项赛事夺冠，但受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情影响，该赛事一直没有举行，时隔3年之后麦克罗伊再次在该赛赛中登上冠军宝座。在此次大赛之前，他在PGA锦标赛等4大满贯赛事中获得了2次以上的冠军，但卫冕尚属首次。 与在英国伦敦附近举行的LIV揭幕战一样，9日开始的加拿大公开赛在参赛名单、票房等多方面受到了粉丝们的关注。随着天文数字般的奖金规模和LIV参赛者逐一增加，麦克罗伊表示，“高尔夫这项运动的分裂令人羞愧。纯粹是为了钱而做出的决定并没有朝着正确的方向发展。”对此，主办LIV的LIV高尔夫投资公司代表格雷格•诺曼（照片）反驳道：“（麦克罗伊）被想要死守PGA巡回赛的高尔夫支配势力‘洗脑’了。” 麦克罗伊在夺冠后也发表了决心发言。“这是我第21次在美巡赛上夺冠。比某人多一次”，瞄准了获得20场美巡赛胜利的诺曼代表。在正式记者会上，被问到此次夺冠的意义时，他也表示：“比诺曼多1个冠军。”他说：“（在冠军组）一起比赛的弗诺和托马斯是世界顶级选手中的两名。在我们之中，今天最差的计分卡成绩是低于标准杆6杆”，强调了美巡赛的世界水平。据分析，这是为了强调即将退役的选手等与PGA巡回赛相比技术较差的选手参加LIV的事实。在LIV揭幕战上夺冠的查尔•施瓦泽尔（38岁•南非共和国）在第一轮比赛中击出的低于标准杆5杆是最低杆数。 但是麦克罗伊的冠军奖金为156.6万美元（约20.1亿韩元），还不到施瓦泽尔获得的总奖金475万美元（约61亿韩元•包括团体赛冠军奖金）的一半。尽管如此，麦克罗伊还是高兴地表示，“这一天我会记很久、很久。”麦克罗伊当天从世界排名第8位跃升至第3位。施瓦泽尔从第126位上升到第125位，只上升了一个名次。LIV的成绩不包含在排名积分之内。

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