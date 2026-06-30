半导体-人工智能-机器人超级项目，相比“在哪里”，“怎么做”才是核心

29日，以全国为单位的关于半导体、人工智能、机器人等最尖端产业的“超级投资项目”计划被公开。三星和SK分别宣布2655万亿韩元和2100万亿韩元等共4755万亿韩元的国内投资计划。李在明总统向三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源鞠躬表示感谢，称他们为“国家英雄、国民英雄”。意思是说，投资的成败将决定韩国经济的未来。承诺投资的企业和引导投资的政府和地方自治团体也要为履行投资而全力以赴。引人注目的投资计划是三星和SK在西南地区投资800万亿韩元，建设4座尖端半导体全工程工厂。这是K-半导体带从首都地区、忠清地区向国土西南部扩张的信号弹。现有的龙仁国家产业园区和一般产业园的竣工时间将分别提前7年和12年。按照计划，将形成连接西南地区（半导体）、忠清地区（人工智能基础设施及尖端材料零部件）、庆尚、全北（物理人工智能、移动）的尖端产业三角轴。此前，企业投资集中在电力用水、原材料、零部件、人力等得到验证的地区，因此未能避免集中于首都地区。这次民官合作，打开了以全国为单位的投资包袱。在存储器半导体需求剧增、眼见着中国半导体追击的情况下，扩张半导体带、先发制人地扩大投资也具有重要意义。但是，由于投资决策的公论化过程较短，出现了电力、人才、用水等基础设施不足的忧虑和推进特定地区的争议。在投资履行过程中，也不要忘记，如果许可程序被推迟或电力和用水供应出现问题，可能会引发矛盾和混乱。尖端产业投资从事业性研究、用地选定到工厂建设需要10年多的时间。这种长期投资要根据事业合理性和企业经营判断原则进行，才不会有后顾之忧。虽然企业无法承受政府的压力和地区政治家的纠缠，可以假装进行投资，但如果对确保投资财源和收益性没有确信，就不会取得成果。2017年美国总统特朗普作为“美国制造业复活”事例进行宣传的台湾富士康在威斯康星液晶显示器面板制造园区，在宣布投资4年后缩小到了十分之一。即使企业决定投资，也会出现意想不到的矛盾和变数。2020年台积电在美国亚利桑那州的投资也因缺乏熟练的工程师和劳资矛盾，竣工时间推迟了一年。但是，通过美国政府和政界的斡旋、劳资双方的让步，好不容易找到了突破口。政府和地方自治团体对履行投资的过程管理，是像吸引企业投资同样重要的事情。接下来要建的西南地区半导体工厂需要6.3吉瓦的电力和65万吨的用水。承诺提前竣工的龙仁产业园区也要确保15吉瓦的电力和150万吨用水。扩充小学、初中、高中等定居条件也要进行划时代的改善。李在明表示“将亲自负责超级项目”，并表示将在青瓦台设立专责官员。骰子已经掷下。现在关注的重点已不是投资在“哪里”，而应该集中于“如何”取得成果。龙仁半导体集群能否提前竣工将成为衡量超级项目成功与否的前哨战。