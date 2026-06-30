综合特检以涉嫌妨碍逮捕尹锡悦为由对金起炫、权泳臻、尹相铉立案

围绕尹锡悦前总统动员总统警卫处阻碍调查机关执行逮捕的嫌疑，第二次综合特别检查组（特别检察官权昌永）在立案调查国民力量党议员罗卿瑗之外，又追加对该党议员金起炫、权泳臻、尹相铉立案，并通知他们接受特检调查。29日，特检助理权宁彬表示：“分析2025年执行尹前总统逮捕令时的相关录像，经补充侦查确认有国会议员阻碍执行逮捕令。在证实有妨碍行为的国民力量党议员中，对那些通过采访等途径主张逮捕令执行不当的人予以追加立案。”特检对这些议员适用妨碍执行特殊公务的嫌疑进行立案，并于24日送达出席要求书，要求他们在30日前接受当面调查或书面调查。就执行尹前总统逮捕令时是否发生肢体冲突一问，权特检助理称：“有人称衣服被撕破，但看来并未发展到肢体冲突地步。”他解释说：“不过迄今为止，与集会示威中执行令状相关的扎人墙、阻挠出入等行为，已有被认定为妨碍执行公务罪的案例，因此认为存在妨碍公务行为。”此前，包括罗卿瑗在内的国民力量党议员，因在高级公职人员犯罪调查处去年1月尝试执行尹前总统逮捕令时，聚集在首尔龙山区汉南洞总统官邸前举行抗议集会，涉嫌参与妨碍逮捕等被检举。权特检助理补充说：“我们并未考虑强制传唤国会议员，正在等待他们自行到案或提交书面答辩。”此前，特检已将罗卿瑗列为嫌疑人并通知其19日前接受调查，但罗卿瑗表示将提交书面答辩。据悉，目前除罗卿瑗外，还没有其他人提交书面质询书或表明出席意向。苏雪熙记者 facthee@donga.com