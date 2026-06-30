中国称“日本不得重新武装” 追加制裁40家日本机构和企业

中国进一步强化了对40家日本机构和企业的“两用（军用及民用）物项”出口管制，理由是这些机构和企业参与增强日本军事力量。去年11月高市早苗首相发表“台湾有事时介入”言论后，中国启动的系列对日制裁措施似在持续推进。中国商务部29日宣布，将参与增强日本军事力量的20家机构和企业列入出口管制名单，其中包括防卫研究所、陆上装备研究所、舰艇装备研究所、航空装备研究所等日本政府下属研究机构，以及日光钟表、日光YPK商社、三菱电机防卫与宇宙技术、三菱重工物流技术等企业。被列入名单的机构和企业，不得对其出口两用物项。其他国家的企业和个人也不得将中国产两用物项提供给这些对象，正在进行中的交易须立即中止，如有特殊情况须经中国商务部许可。中国商务部还将无法确认最终用户和用途的20家日本企业列入关注名单，包括三井E&S、三井物产航空航天维修中心、富士通网络解决方案公司、小松NTC等。虽未禁止向这些企业出口两用物项，但须在申请出口许可时提交风险评估报告，并出具不用于增强军事力量的书面保证。进入今年以来，中国对日本大幅强化两用物项出口管制的态势日益明显。今年2月，中国已宣布对40家日本机构和企业实施两用物项出口管制，当时三菱造船等20家被列入出口管制名单，斯巴鲁等20家被列入关注名单。中国商务部29日通过声明主张：“日本非但不思反省错误，反而积极推进所谓‘新型军国主义’，加紧重新武装。”金喆仲 tnf@donga.com