保坂祐二教授称“日本极右翼梦想回到1945年以前”

“日本极右势力的基本思想就是‘日本是亚洲最优秀的国家’，这种想法始于17世纪。成为幕府正统的性理学者们美化‘真正中华是日本’，甚至神化并不存在的神功皇后三韩征伐。”韩日关系专家、高丽大学行政专门大学院政策学系特聘教授保坂祐二（70岁，世宗大学独岛综合研究所名誉所长）29日在其新书《极右的神话：日本》（《书即神话》出版社）出版座谈会上这样强调道。他解释说，日本从江户时代沿袭下来的“日本乃世界之本”思想，使其自认为负有“统治世界的宿命”，进而导致了帝国主义与战争。保坂祐二警告：“日本极右翼的历史与文化根基深厚，很容易重新得势。”保坂祐二毕业于日本东京大学工学部，1988年起在韩国研究韩日关系，2003年入籍韩国。长期研究日本强硬保守派的他，此次推出的新书意在揭露“日本战争本能”的起源。日本神话中同样深藏极右思想的根源。神功皇后因日本神道最高神天照大神降下“当由汝子统治”的启示而入侵三韩。包括神武天皇在内，这些神话描绘的是“战胜者的世界”，而鲜为人知的是，就连天照大神本身也是“战争之神”。保坂祐二指出：“明治时代强制推行国家神道，天皇被视为‘现人神’。修改和平宪法，将天皇变为国家元首，复活戒严令，重新建军……回到1945年以前的状态，就是极右势力的梦想。”从这一视角看，高市早苗成为日本首位女首相后，日本一些电视节目中冒出“女神天照大神再次下凡”的说法，便意味深长。保坂祐二说：“这可能是神话与政治、旗帜与军队再次融为一体的准备信号。”“日本的极右翼即便只占人口的2%，人数也超过200万。日本人往往不太抵抗，所以这些人拥有巨大的影响力。皇室后继问题也是如此，今后日本极有可能在很多方面退回到1945年以前。”趙鍾燁 jjj@donga.com