落后10杆上演惊天大逆转 柳鲑澜加冕“大满贯女王”

柳鲑澜在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛征战4年后成为“大满贯女王”，她举起巨大的冠军奖杯，露出灿烂笑容。她说：“我多次冲击大满贯赛冠军未果，今天终于圆梦，感觉就像在做梦。”29日，在美国明尼苏达州查斯卡市黑泽汀国家高尔夫俱乐部（标准杆72杆）举行的毕马威女子PGA锦标赛最后一轮比赛中，柳鲑澜抓到5只小鸟，吞下3个柏忌，打出低于标准杆2杆的70杆。柳鲑澜最终以低于标准杆13杆的275杆夺冠，领先排名第二的尹伊娜（低于标准杆11杆，277杆）2杆。正如柳鲑澜所言，这是一场梦幻般的胜利。26日首轮，柳鲑澜打出高于标准杆1杆的73杆，仅列并列第70位。当时她落后交出低于标准杆9杆63杆的领先者尹伊娜多达10杆。但她在第二、三轮分别打出低于标准杆8杆和4杆，强势反弹，到比赛结束时，名字已高居积分榜最顶端。在大满贯赛首日落后10杆最终逆转夺冠，是自1964年西部公开赛卡萝尔•曼（美国）之后62年来的首次。这也追平了女子高尔夫大满贯赛最多杆数逆转夺冠的纪录。柳鲑澜延续了韩国选手在这项赛事中的强势表现。朴世莉曾三度在此夺冠（1998年、2002年、2006年），朴仁妃自2013年起实现三连冠。此后朴城炫（2018年）、金世煐（2020年）、田仁智（2022年）、梁熙英（2024年）先后成为冠军。比赛最后一天并不顺利。雷电交加的恶劣天气导致开球时间推迟了3个多小时，很晚才开始的比赛又遇上大风。柳鲑澜也在前5个洞抓到1只小鸟的同时吞下3个柏忌，陷入苦战。但柳鲑澜在7号洞（5杆洞）和9号洞（4杆洞）抓鸟，重新夺回领先位置，后9洞更是零柏忌打出低于标准杆2杆，稳健收官。她在18号洞（4杆洞）完成“冠军推杆”后，接受了赛场同僚们的香槟洗礼，尽情享受首夺大满贯的余韵。成为梦寐以求的大满贯赛冠军后，柳鲑澜说：“今后在球员介绍环节，我将被称为‘大满贯赛冠军柳鲑澜’，这真是既神奇又幸福。”与大满贯女王身份相称，柳鲑澜还将领取丰厚奖金。本次赛事总奖金高达1300万美元（约合200亿韩元），创下女子赛事历史之最，比前一站大满贯赛事美国女子公开赛（总奖金1250万美元）更高。冠军奖金为195万美元（约合30亿韩元），虽低于美国女子公开赛（250万美元），但比柳鲑澜此前3场获胜赛事奖金的总和（121.5万美元，约合18.7亿韩元）还要多。柳鲑澜缺席了8日结束的赛季第二场大满贯美国女子公开赛，因为当时她在韩国接受腕部囊肿切除手术。对于上月刚在克罗格皇后城锦标赛获得亚军、势头正盛的柳鲑澜而言，这是艰难的选择。不过她说：“吃着妈妈做的饭菜，好好休整，这次反而取得了好成绩。”柳鲑澜与尹伊娜分获冠亚军，金世煐和金阿林同以低于标准杆6杆的282杆并列第八，共有4名韩国选手跻身前十。此前连赢两场大满贯的世界排名第一内莉•科达也以并列第八完赛。李素妍记者 always99@donga.com