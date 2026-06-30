美光和铠侠的跃进令人害怕的原因



美国半导体企业美光2026会计年度第三季度（3月-5月）的销售额比去年同期增加350%。净利润增长率达到1400%。美光预测，下季度的销售额也将比前一季度增加20%。三星电子和SK海力士虽然取得了有史以来最好的业绩，但半导体宗主国美国也享受着不亚于此的繁荣。到20世纪80年代为止还拥有世界半导体霸权的日本又如何呢？ 铠侠已连续两年创下最高业绩。仅今年股价就上涨800%，超过丰田汽车，成为日本国内市价总额的第一名。据悉，为了筹措大规模投资所需资金，公司还计划明年发行美国股票存托凭证（ADR）。



像这样，韩国企业一度认为远远甩在身后的全球竞争者们得益于人工智能的繁荣已完全恢复体力，这并不是好消息。



让我们把时钟拨回到十几年前。世界存储器半导体业界自2006年以后陷入了严重危机。由于需求不振，DRAM价格暴跌，半导体企业纷纷亏损。经历了20世纪90年代后半期的“第一次萧条”和21世纪初的“第二次萧条”后，原本压缩到七八家的存储芯片企业之间再次进行了辨别玉石的工作。为了让竞争者落伍的“弱鸡游戏”也达到了极端。此时的竞争，也有人将其与“冰球运动员冰上的肢体冲突”相提并论。最终，2009年德国奇梦达举起了白旗，2012年世界排名第三的日本尔必达崩溃，被美国美光收购。



三星电子和SK海力士虽然也大出血，但胜利的回报是甜蜜的。世界存储器半导体市场的70%以上由两家企业独占，这一占有率至今仍在维持。当然，中间也不是完全没有坎坷。2022年底，DRAM供大于求导致的短暂冰河期来临。就连全球排名第一的三星也在半导体事业上出现了数万亿韩元的赤字，陷入了苦战。但是，韩国企业对市场的掌控力非常稳固，与美光等的差距进一步拉大。像这样，繁荣和不景气的半导体周期使韩国存储器半导体的地位更加稳固。



但从去年下半年开始正式掀起的人工智能热潮是迄今为止从未经历过的超大型变数。暂且不说高带宽存储器，通用DRAM和NAND闪存的价格也在1年内上涨超过10倍，因此中下游企业也赚了大钱。被认为是低一筹的美国、日本、台湾等地的“潜龙”们重新获得了蠢蠢欲动的力量，在10多年前宣布“半导体崛起”的中国，竞争者们也亮出了爪子。目前，三星和SK在生产规模和微细工程技术等整体方面具有竞争力。但如果竞争者们以巨大的实弹为武器进行大规模投资，可能会展开与以往不同层次的全面战争。



半导体还成了具有国家对抗战性质强大的产业。美国政府挥动关税牌吸引半导体企业在本国建厂，直接购买英特尔10%的股份也是因为这个原因。在日本，丰田、索尼等8家大企业出资的Lipidus作为国家项目进行的背景也是如此。因为有两国政府的这种全力支持，美光和铠侠的反击更加令人害怕。



相反，韩国正在发生什么事情？企业工会提议占取营业利润10%，展开“绩效奖盛宴”，雇佣劳动部长不管出于什么资格，一心寻找全社会分享民间企业利益的方法。就新设半导体工厂问题，韩国的现实是先进行“政治攻防战”。如果这样只知道把目光投向战利品，下一个冰河期的牺牲品可能会是我们。

