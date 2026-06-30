李在明称李在镕和崔泰源是“国民英雄”，鞠躬90度表示感谢

李在明总统29日就半导体、物理人工智能、人工智能数据中心等3大超级项目表示，“将在青瓦台内设立该事业直属负责人，亲自负责并迅速执行”，强调速战速决。李在明表示：“进入国政第二年，今年是世界任何国家都无法替代的‘不可替代的大韩民国’梦想开始的一年。”有分析认为，在6·3地方选举以后国政支持率呈下降趋势的情况下，李在明选择三大超级项目来决一胜负。李在明当天在青瓦台主持“大韩民国大飞跃三大超级项目国民报告会”并在开场白中表示：“今天的宣布虽然是企业家们的决断，但通过大规模投资国家力量、最大限度地动员地方政府力量，开启了新的可能性和未来，我感到很自豪。在我至今为止做成的事情中，今天的成果是最大的国民性、历史性成果。”他还说：“我们将积累的三大超级项目的成果将负责大韩民国的20年、30年。”当天的国民报告会进行了现场直播。李在明表示：“最近全球人工智能战争既是全力战也是局部战。包括负责运算和推论的半导体、处理大规模数据的人工智能数据中心、在现实中体现人工智能的物理人工智能以及电力、用水等基础设施，国家大竞争战线正在无限扩大。”他还说：“转眼之间翻页的时代正在开启。只有速战速决才是生存之路。”李在明当天多次强调速度。由此，包括全流程晶圆制造厂（Fab）在内的湖南半导体集群的开工也将加快速度。李在明表示：“为了满足暴增的半导体需求，应尽快完成目前正在进行的生产基地。应通过对西南地区的大规模新投资，提前确保压倒性的供给力量。”他还提到国家均衡发展并表示：“湖南地区长期被排除在开发之外，反而成为了机会因素。用水丰富，特别是新再生能源丰富的地方就是西南海岸一带。”三星电子会长李在镕当天表示：“正如总统所说，这是一场速度战。我确信，只要企业、政府和地方政府齐心协力，就能打造不可替代的大韩民国。”他还说：“将时刻保持危机意识，以企业家的本分——以顾客为中心、重视品质，致力于尖端技术革新和优秀人才培养，努力在全球竞争中以总统所说的超差距领先。”SK集团会长崔泰源强调：“将以大胆的蓝图和彻底的准备为基础，引领全球人工智能生态界。人工智能的未来将在大韩民国创造。”李在明在自由讨论开始前与李在镕、崔泰源并排而站，并表示，“我代表国民向你们致意”。他首先向李在镕90度鞠躬致意，李在镕也90度鞠躬表示“我会努力的”。随后，李在明也向崔泰源行90度鞠躬礼。接着，他握住李崔两人的手表示：“今后将毫无差池地执行这一计划。”李在明表示：“我想称两位为国家英雄、国民英雄。虽然企业也是为了利益而活动，但你们确实证明了企业可以为了国家共同体的未来而活动。”朴训翔记者、朴钟民记者 tigermask@donga.com、blick@donga.com