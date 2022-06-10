开始审议最低工资……讨论不应诱发通货膨胀和失业问题. June. 10, 2022 08:00. . 最低工资委员会昨天正式开始了明年的最低工资审议。经营界主张，由于最低工资已经提高到小型个体户、中小企业无法承担的程度，因此今年最低工资9160韩元要维持到明年。两大劳总则表示，由于14年来的最高物价，低工资劳动者正在经历困难，要求将工资上调30%，提高到11860韩元。双方的差距扩大到了2700韩元，预计将引发比任何时候都激烈的争议。 韩国的最低工资在过去几年里史无前例地急剧上涨。从2016年起到去年，最低工资累计上涨率为44.6%，是美国、英国、德国、法国、日本等5个发达国家平均上涨率的4倍。与劳动者平均工资相比，最低工资的比率也在经济合作与发展组织成员国中名列前茅。另外，与根据地区、年龄等制定不同最低工资的美国、加拿大、日本等不同，韩国对所有劳动者适用同样的标准。 最低工资的过快上调已经产生了很大的副作用。今年3月全体就业者中，个体户所占的比重自开始统计以来首次下降到20%以下。这是因为，因最低工资上涨而饱受痛苦的个体户们经过新冠疫情的漫长隧道后，放弃了事业。相反，不使用雇员的“单干社长”正在持续增加。因为工资负担，引进了无人自助服务机，解雇了老职员，让家人到店里工作。因食材价格暴涨而陷入困境的餐厅、咖啡店主人之间出现了“连最低工资的职员都不能带回家”的不满。相反，公务员和公共企业、大企业职员几乎没有受到上调最低工资的冲击。 今年消费者物价上涨率预计为4%左右，将是决定最低工资时需要考虑的因素。但是，在滞胀（经济停滞中的物价上涨）危机中，超过物价上涨的最低工资上调可能会成为最坏的选择。过度的最低工资上涨很有可能增加企业的负担，导致服务、商品价格上涨。如果物价上涨的恶性循环开始，消费者捂紧钱包，经济恶化，青年、女性、高龄者等劳动市场弱势群体的工作岗位将最先受到威胁。劳资双方都需要一起生存的智慧。

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