没有鸟的世界. June. 08, 2022 07:51. . 在《三国史记》中，有一位名叫率居的画家。或许是他的画技非常出色，他的画被称为神话，即神画的画。他在皇龙寺墙壁上画的松树像鳞片一样的茎、弯弯曲曲的树枝等非常真实，因此鸟儿们误以为是真正的松树，想飞过来栖息时，撞在墙壁上掉落了下来。 但是，从鸟儿的立场来看，证明率居的天才的故事是一个悲伤的故事。鸟儿撞墙坠落的话暗示了其中一部分受伤或死亡的可能性。率居的画对鸟儿们来说是不幸的。从那以后过了很长时间。现在无法用“不幸”来形容，有很多鸟因撞上人类制造的构造物而死亡。每年韩国约有800万只鸟死亡，美国有1亿~10亿只鸟死亡。原因是率居时代没有的玻璃窗、玻璃墙、隔音墙等。 令人惊讶的是，率居的绘画故事有解决问题的头绪。诱惑乌鸦、老鹰、燕子、麻雀的松树画随着岁月的流逝褪色了。于是，皇龙寺的僧侣们用丹青补漆。如果是现在，对原作进行修改是难以想象的事情，但他们果断地进行了修改。于是鸟儿们不再碰壁了。虽然不是因为想到鸟儿们，但补漆却拯救了鸟儿们。 在每年有数亿只鸟死亡的情况下，人类应该做的事情或许就是这样（补漆）的。2022年5月在国会全体会议上通过的《野生生物保护及管理相关法律》修订案的内容是强制要求涂一层漆。例如，将鸟类能很容易看见的贴纸贴在建筑物玻璃上，防止鸟类撞上，就像皇龙寺的僧侣们做的那样，是对人类制造的东西进行涂漆的行为。就是想通过这种方式拯救鸟类。正如鸟类学家罗杰•彼得森所说，鸟类是“生态学的石蕊试纸”。这就是拯救它们并非奢侈的理由。文学评论家、全北大学客座教授

한국어