金恩慧尽管拥有“尹锡悦支持”，最终在竞选第一位女性广域团体长的门槛上饮下了苦酒. June. 03, 2022 07:34. by 赵雅萝记者 likeit@donga.com. 在京畿道知事选举中，国民力量党候选人金恩惠在与共同民主党候选人金东兖的激烈竞争中惜败。在尹锡悦总统的大力支持下，她向首位女性广域团体长发起挑战，但最终以0.15个百分点的差距饮下了失败的苦酒。 金恩慧2日凌晨来到设立在京畿道水原市永和洞国民力量党京畿道党部建筑物内的选举对策委员会状况室。她表示：“向当选京畿道知事的金东衮候选人表示祝贺，”“京畿道发展没有朝野之分。希望与尹锡悦政府合作，以良好的道政报答京畿道居民。” 国民力量党内部一些人还提出了将矛头指向无党派候选人康容硕的“康容硕责任论”。开箱验票结果显示，康容硕获得了54758票（0.95%），远远超过了金恩慧和当选的金东兖之间的票差。分析认为，康容硕拿走的这一部分保守脱离票正是金恩慧失败的原因。国民力量党院内代表权性东2日出席YTN广播节目时表示：“从结果来看，我就在想，如果（金恩慧）与康容硕实现单一化，会怎么样呢?” 也有人评价说，金恩慧虽然失败，但也算表现良好。这一观点认为，通过此次选举，提高了国民力量党在京畿地区的支持率。3月9日总统选举当时，在京畿道，共同民主党候选人李在明（50.9%）的得票率比尹锡悦总统（45.6%）多5.3个百分点。特别是金恩慧是放弃议员职务被调派到参加京畿道知事竞选，因此有人提出，她有可能进入尹锡悦政府下届内阁。

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