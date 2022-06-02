拜登：“不会赶普京下台……向乌克兰支援先进火箭”. June. 02, 2022 07:44. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 美国总统拜登5月31日表示：“将向乌克兰提供可进行精密打击的先进火箭。”有评价认为，通过这一措施，乌克兰军队确保了最多可飞行77公里的导弹体系等，确保了与在空军实力上占据优势的俄罗斯军队抗衡的武器。但拜登表示，除了对乌克兰的支援之外，不希望俄罗斯总统普京被赶下台，也不希望北约和俄罗斯之间发生战争。 拜登提到的先进火箭是“高机动炮兵火箭系统（HIMARS）”，射程为77公里，可以对核心目标进行精密打击。拜登强调：“将继续向乌克兰支援杰瓦林反坦克导弹、“毒刺”对空导弹、野战炮、精密火箭、雷达、无人机、直升机、弹药等。”《卫报》评价说，此次支援有可能成为饱受俄罗斯军队炮击之苦的乌克兰军队的“改变游戏者”。据悉，俄罗斯军队控制了乌克兰东部顿巴斯-卢甘斯克州的要塞塞维罗多涅茨克的80%。 拜登当天在美国《纽约时报》上发表文章《美国在乌克兰要做的和不会做》，表示不会鼓励或允许普京总统被赶下台、越过乌克兰国境攻击俄罗斯等。这与过去曾提及要更迭普京政权的强硬发言相比，态度发生了相当大的变化。 拜登表示：“这场战争最终会通过外交结束，”“虽然不同意普京，对他的行动感到愤怒，但美国不会把他从莫斯科赶走。”他还坚持认为，只要美国或同盟国不受攻击，就不会向乌克兰派遣美军或攻击俄罗斯军队，直接介入这场战争。分析认为，这意味着，如果俄罗斯军队撤出乌克兰土地，美国就会撤销制裁等。但乌克兰总统泽连斯基表示，“将夺回属于我们的所有领土”，采取了与拜登不同的态度，认为只有收回俄罗斯2014年强制合并的南部领土克里米亚半岛等，战争才能结束。

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