从递红包到代投选票……这样的选举文化竟然还存在. May. 31, 2022 08:03. . 随着6月1日地方选举正式投票日的临近，全国各地散发金钱等非法事例层出不穷。甚至出现了欺骗村民进行居所投票的里长。由于选民人数少，小票差决定当选和落选的可能性较大，高龄者相对较多的地区正在发生这样的事情。 在全南潭阳，一名郡守候选人的选举活动人员A某将价值1225万韩元的现金装在面包车上到处活动，遭到警方逮捕。据说，在他的车内发现了40多个装有15万韩元的信封和装有数百万韩元的信封等。在全北长寿地区，2名郡守候选人的志愿者散发钱财或保管巨额现金的事实被揭发后，正在接受调查。庆北义城也接到举报称，某郡议员候选人选举阵营相关人士请求支持，并转交了装有20万至30万韩元的信封。 其中，庆北军威郡的事例令人极为寒心。一名郡守候选人的小舅子因涉嫌呼吁支持并向选民行贿而被拘留，村长因涉嫌代理投票正在接受调查。这一事件中，5名行动不便的80多岁左右的高龄者任意登记为住所投票对象后，偷偷拿走送给他们的投票用纸，替他们进行了投票。据说，居民们去事先投票时，发现有人投了居所投票，因此被揭发。里长怎能做出这种事情来呢？选举前夕人口短暂增加，选举后再次减少的伪装迁入事例比比皆是。 随着总统选举延长战的性质越来越浓，很多人评价说，这是看不到地方的地方选举。人们担心，在集中精力于中央政治潮流的时候，地方各地是否正在肆意进行各种非法违法行为。如此明目张胆地散发金钱、代理投票的事例，很有可能只是冰山一角。 离正式投票还有一天。如果以1%、2%的差距分出胜负，在最后关头黑手很可能隐秘移动。因为，越是以郡为单位，就越有血缘、地缘、学缘等密密麻麻地交织在一起，因此有可能误认为散发金钱的效果越大。现在是时候摆脱米酒选举、胶鞋选举的污名了。收受金钱的选民最多可缴纳3000万韩元的罚款。2008年庆北清道曾有1500多名居民卷入散发金钱事件而被刑事立案。选民们应该提高警惕，睁大眼睛。

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