韩国导演-中国演员、日本导演-韩国演员拿下戛纳电影节双冠王……多样性进化的韩国电影. May. 30, 2022 08:01. . 韩国电影在第75届戛纳国际电影节主竞赛单元首次同时拿下了两座大奖。朴赞郁导演凭借电影《分手的决心》获得最佳导演奖，演员宋康昊凭借《掮客Broker》获得最佳男主角奖，再次证明了韩国电影的潜力。在被称为世界三大电影节之一的戛纳电影节上，在两个部门获得本赏，这在韩国电影历史上尚属首次。 获奖作品是与亚洲其他国家的导演或演员合作诞生的作品，因此意义更重大。《掮客》的素材、演员、背景、资本的国籍都是韩国，但由日本电影巨匠是枝裕和导演执导。《分手的决心》选择了中华圈的明星汤唯作为主人公。在韩国电影中融入其他亚洲国家的感性和文化的作品在国际舞台上得到了认可。与韩国电影过去进军海外的方式是演员或导演个人的参与不同，电影产业的体质本身已经全球化，这一点也值得关注。 其基础是包括韩国电影在内的K内容的自信。此前，电影《寄生虫》和电视剧《鱿鱼游戏》在国际舞台上横扫多数奖项，证明了作品性和票房性。以BTS为首的K-POP的人气也是世界性的。这些成果起到了韩国电影进化成跨国内容的坚实支撑作用。“韩国内容会成功”的信赖把海外电影制作公司也纷纷吸引到了韩国。电影《水芹菜》和电视剧《弹子房游戏》等就是代表性的事例。法国导演执导的法国电影《Vanishing》由韩国演员出演，拍摄全部在韩国国内进行。 韩国电影现在正以多样的形式展现多国文化和艺术，畅通无阻地扩展到全球舞台。正如奉俊昊导演所说的那样，“1英寸的（字幕）壁垒”因引起世界人共鸣的K内容的作品性和魅力正在逐渐消失。韩国成为全球电影产业枢纽和平台国家之一的日子不远了。为此，需要能够跨越国境和语言障碍的电影资本和人力资源交流及投资更加活跃。为了让第二、第三个朴赞郁导演的出现，电影界应该扩大发挥创意的空间。

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