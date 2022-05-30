美国牛肉成“金价”……牛排、汉堡等价格出现暴涨迹象. May. 30, 2022 08:02. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美国《华尔街日报》当地时间28日报道，在美国，由于干旱、山火、通货膨胀，美国人爱吃的牛肉、牛排和汉堡包的价格出现了暴涨的迹象。因为养牛的农户们无法承受暴涨的饲料价格而出售牛，在栏的牛正在减少。《华尔街日报》表示：“消费者把目光转向了更便宜的猪肉和鸡肉。” 据《华尔街日报》透露，最近美国的养牛农户们正在迅速处理饲养的牛。这是因为美国西部持续干旱导致草场干枯，再加上山火。不足的牧草需要购买饲料来充当，但由于通货膨胀和供应网问题，饲料价格也暴涨。在弗吉尼亚州连续四代经营牧场的珍妮·阿尔德森最近处理了250头牛中的75头。阿尔德森说：“很多牧场主负债累累，今后几年内将开始出现破产的人。” 美国农业部表示，明年的牛肉产量将比今年减少7%，牛肉价格将创下历史最高值。上个月美国牛肉的消费者价格比去年同期上涨了约14%。美国畜牧业预测说，最近2年间一直处于繁荣状态的JBS等大型肉加工企业也将面临费用上涨的影响。 牛肉出现“黄金价格”后，消费者开始寻找替代食品。《华尔街日报》报道说：“人们正涌向更便宜的其他肉类或冷冻食品。”有分析认为，从长远来看，随着牛肉销量的下降，将给养牛农户带来更大的考验。

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