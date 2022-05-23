74家企业“实践新企业家精神”……明天举行宣布仪式. May. 23, 2022 07:56. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 包括大韩商工会议所会长崔泰源在内的国内5大集团和独角兽企业正在推进的《新企业家精神宣言》将有74家企业参与。 22日，大韩商工会议所表示，三星电子、SK SUPEX追求协议会、现代汽车、LG、乐天控股、浦项制铁、韩华等大企业和优雅的兄弟们、Coupang、Kurly、Viva Republica、Socar、Zigbang等74家独角兽企业签署了包含5大实践命题的企业宣言。未来资产证券、IBK企业银行等7家金融公司参与其中，谷歌韩国等外国企业也榜上有名。 这些企业计划于24日在首尔中区大韩商会会馆举行的新企业家精神宣布仪式上发表宣言。宣言中包含了“创造好的工作岗位”、“营造能让组织成员感到成就的企业文化”、“与地区社会一起成长”等实践命题。在宣布仪式上，现代汽车集团会长郑义宣、韩国经营者总协会会长孙京植、Kurly代表金瑟娥将发表贺词，崔会长届时将发表演讲。 这些企业在宣布新企业家精神后，将成立“新企业家精神协议会（ERT）”。ERT是效仿美国代表经济协议体“商务圆桌会议（BRT）”的单独实践机构。 此前，大韩商工会议所以包括企业家在内的706名国民为对象进行了“时代要求的企业家精神是什么”的问卷调查，结果显示28.5%的受访者回答“可持续增长”。其后依次为“企业成员的幸福”（12.1%）、“革新和挑战”（11.7%）、“公正透明的经营”（11.6%）等。 企业应该亲自出面推进的实践课题中，幸福的工作环境等“提高企业文化”（29.6%）最多。

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