防疫当局表示：“最快从6月末开始新冠病毒将再次流行，有可能在9~10月达到顶点”. May. 21, 2022 07:32. by 赵建熙记者•赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 政府预测，最快将于6月末在国内再次流行新型冠状病毒肺炎（COVID-19）。由于反复出现新的变异毒株，以前的“秋季流行”预测或将大幅提前。 疾病管理厅20日表示，国内新冠病毒肺炎每天的确诊人数在6月末减少到8309人，预计7月末将再次增加到9014人。这是以维持新冠病毒确诊者的7日隔离义务为前提推算的结果。 如果完全取消义务隔离，预计每天的确诊患者将在6月末和7月末分别激增到2.4725万人和4.9411万人。疾病厅次长金宪柱（音）表示：“如果因新变异毒株导致疫苗接种效果减少等免疫力下降，从今年夏天开始（新冠肺炎）将再次流行，并有可能在9、10月份达到顶点。” 据此，政府将当初计划最早从本月23日开始解除的确诊者7日义务隔离措施延长到了6月20日。也就是说，将在4周后重新评价新冠病毒的扩散情况，并让确诊者在社区医院接受面对面诊疗等完善医疗体系后，重新讨论是否解除义务隔离。 但是，初、高中期末考试将于6月举行，感染新冠病毒的学生也可以在学校进行面对面考试。教育部20日向各市道介绍了新冠病毒确诊学生与其他学生错时差上学后，在另外的考试室进行考试的方针。在初、高中，确诊学生去学校考试是国内新冠肺炎疫情发生2年半以来的第一次。

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