德国取消“亲俄”前总理施罗德的“礼遇”办公室. May. 20, 2022 07:59. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 德国政府表示，前总理施罗德（78岁，1998~2005年执政，照片)在俄罗斯入侵乌克兰后也继续露骨的亲俄行动，决定关闭为礼遇前总理而提供的办公室。德国用国家经费向前总理提供办公室及助手。如果确定关闭，施罗德将失去相当于每年40.7万欧元（约5.3亿韩元）的优惠。 当地时间18日，公共广播电台德国之声等报道说，与社会民主党、社民党组成联合政府的绿党、自由民主党同意关闭位于首都柏林联邦议会大厦的前总理施罗德办公室。三党表示，“他没有履行前总理的义务”，不能对他的亲俄路线置之不理。财政部长兼自民党代表克里斯蒂安·林德纳声讨说：“无法想象为俄罗斯总统普京展开游说的前总理享用由税金提供的特权。”施罗德所属的社民党内部要求退党的人络绎不绝。 施罗德一直称普京为“朋友”，袒护俄罗斯。特别是，他在4月24日接受美国《纽约时报》采访时，否认俄罗斯军方在乌克兰首都基辅附近的布恰等地实施屠杀平民集体的行径，并主张“普京总统不会下令攻击平民”，引发了巨大争议。 他在卸任前批准了连接俄罗斯和德国的“北溪2”输油管事业，卸任后担任运营该事业的公司股东理事会主席。从2017年至今，他还担任俄罗斯石油公司的顾问。他每年从俄罗斯赚钱多达87万美元（约11亿韩元）。

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