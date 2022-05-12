强化高危险度高血压管理标准，定为130/80. May. 12, 2022 07:48. by 李智允记者 asap@donga.com. 高血压患者中患有糖尿病或有心脑血管疾病危险因素的人，应将血压降低到收缩压130mmHg、舒张压80mmHg以下。与现有的方针相比，标准得到了加强。 大韩高血压学会11日发表了上述内容的《2022高血压诊疗指南》。该方针自2018年以后时隔4年再次被修改。根据此次方针，“高危险度高血压”患者的目标血压标准从140/90mmHg强化到130/80mmHg。也就是说，在进行药物治疗时，血压要控制在低于这个水平。 高危险度高血压患者是指虽然没有并发症，但具有3个以上心脑血管疾病危险因子的人。主要心脑血管疾病的危险因素有糖尿病、吸烟、高胆固醇数值、肥胖等。无症状长期损伤者也是高危高血压患者。以前，这些人血压在130/80~140/90mmHg时，判断为高血压前一阶段，但今后将被分类为高血压患者。 新的诊疗指南反映了最近的研究结果。以高龄层东方高血压患者为对象进行的研究结果显示，将收缩压控制在130mmHg的患者与将收缩压控制在140mmHg的患者相比，心血管疾病的发生较少。对此，美国于2017年将高血压标准统一强化到了130/80mmHg。 其目的在于更加积极地管理血压，预防并发症。大韩高血压学会理事长林尚贤（富川圣母医院循环内科教授）解释说：“高血压患者患糖尿病的情况正在增加，”“其宗旨是为了降低并发症的危险，应更加积极地降低血压。” 没有并发症、危险度不高的单纯高血压患者将维持目前的标准（140/90mmHg）。此次方针劝告，任何人至少每两年测量一次血压。这是为了早期诊断高血压。特别是血压在120/80~140/90mmHg水平或有高血压、心脑血管疾病家族病史的人，最好每年测量一次血压。

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