三星和LG获美国政府“能源明星奖”……节能技术产品等得到认可. May. 07, 2022 07:17. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 三星电子和LG电子获得了“2022能源明星奖”最高奖。能源明星奖是美国环境厅和能源部以2万多家企业和团体为对象，对节能等进行评价后授予的奖项。 三星电子6日表示，开发能源高效率产品等对节能活动做出的贡献得到认可，在制造商部门获得了“可持续最优秀奖”。在能源管理领域也获得了本奖“年度合作伙伴奖”。三星电子去年获得能源明星认证的381个产品中有50个产品获得了“最高效率”等级。 LG电子也获得了“可持续最优秀奖”。另外，43款冰箱型号还获得了授予采用创新节能技术产品的“尖端技术奖”。LG电子解释说：“去年在北美销售的能源明星认证产品具有减少相当于7.7681万辆汽车一年内排放的二氧化碳的效果。”

한국어