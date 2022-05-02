听证会超级周……彻底验证，剔除资质不达标者. May. 02, 2022 07:57. . 国务总理候选人韩德洙和18名部长候选人等尹锡悦政府第一批内阁成员的国会人事听证会将于本周正式举行。以资料提交不到位为由，共同民主党曾抵制过一次的韩德洙人事听证会，将于2日和3日举行。对部长候选人的听证会也从第一天5人开始同时举行，一部分将持续到下周。可以说，听证会“超级周”拉开了帷幕。 政权交替导致攻守互换，6月1日地方选举也即将举行。与“完全剥夺检察机关调查权”的政局相吻合，为了掌握政局主导权，矛与盾的对决将更加激烈。共同民主党预告：“19名都是下课的料”“不实检验带来的不公正、无常识的人事大惨案”等攻势。已经开始磨刀霍霍打算“干掉谁”。国民力量党则以“鸡蛋里挑骨头”“阻挠新政府上台”等逻辑筑起了防御墙。 大部分候选人确实都卷入了大大小小的道德性争议。很难找到“没有缺点”的候选人。一些人批评说，这不符合尹锡悦强调的公正和常识。越是这样，实体的真相比政治攻防战更为重要。通过此次听证会，应该一一查明针对各候选人提出的各种疑惑，判断他们是否有资格担任政府高层职务。 从公职上退下来后，从大型律师事务所收取高额咨询费、受到“前官礼遇”指责的韩德洙，应该查明他是否干了业务、拿那么些报酬是否合理。就两个子女进入庆北大学医学院一事、存在“老爸机会”疑惑的保健福利部长候选人郑浩永（音）、夫妇和子女等4名家人都获得富布莱特奖学金的社会副总理兼教育部长候选人金仁哲（音）的情况，也要查明真相。此外，配偶在家族名义的公司不正当领取工资的疑惑、儿子担任网络赌博相关公司管理人员疑惑等其他部长问题也要得到检验。 仅仅为了让人落马而提出毫无根据的疑惑或“小事大咋呼”等“让人丢脸”的听证会是不可取的。无条件包庇候选人、蒙混过关的态度也不对。检验公职执行能力也很重要。此次听证会应该抛开政治派别，成为剔除公职力量下降、道德缺陷严重、资质不达标的候选人的场合。

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