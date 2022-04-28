韩美计划在拜登访韩前归还龙山基地的四分之一. April. 28, 2022 07:45. by 崔智善 aurinko@donga.com. 预计韩美将在下个月美国总统拜登访韩之前，就返还位于首尔市龙山区国防部新办公楼附近的南点西侧地皮达成协议。如果此次达成归还协议，相当于整个龙山美军基地25%的约50万平方米的土地将被归还。据悉，此次归还预定地包括从二村站附近的美军基地13号门朝向新办公楼入口及周边的大部分地皮。当选总统尹锡悦将从下个月就任当天（10日）起，在新办公楼五层的临时办公室开始工作。 据多名政府及驻韩美军消息人士27日透露，韩美正在以归还龙山美军基地用地为目标，协商细节。据悉，韩美正在协商在拜登总统访韩之前的5月第三周之前归还全体地皮（203万平方米）中25%（50万平方米）的方案。 目前，龙山美军基地只归还了总面积的10%（21万平方米）。此前，韩美去年7月曾达成协议，在今年上半年之前归还50万平方米的土地，但此后取得进展的协议内容尚未公开。通过此次协商，如果在5月底之前就追加归还约29万平方米达成协议，那么“上半年归还25%”的计划就将了结。 据悉，此次归还对象包括新办公楼西南侧的大部分美军用地。特别是，从位于二村站前的美军基地13号门到新办公楼的入口通道等也将归还。从新办公楼到13号门的直线距离为900米。 如果与新办公楼相邻的西南方向的大部分地皮提前返还，尹锡悦办公室的周围将具备与国民自由沟通的基础。此前，尹锡悦亲自宣布办公室搬迁方案，并表示“将把国防部用地和美军基地归还用地联系起来，迅速建设成公园。”

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