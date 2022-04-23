朝野就“完剥检调”达成协议……要避免6大犯罪调查出现空白. April. 23, 2022 07:20. . 国会议长朴炳锡22日提出了调解方案，将检察机关的直接调查范围从现行的6大犯罪缩小到腐败和经济两个领域，并在重大犯罪调查厅成立后剥夺检察机关的调查权。共同民主党和国民力量党签署了按照朴炳锡的调解方案于本月底处理相关法案的8个条款的协议。由此，朝野围绕所谓“完剥检权（完全剥夺检方调查权）”法案的处理矛盾在半个月后终于得以弥合。 协议的内容是，第一阶段大幅缩小检察机关的调查权，第二阶段予以完全废除。检察机关从今年9月起只能直接调查腐败和经济领域。在能够代替检察机关进行调查的中央调查厅出台的明年年末，检察机关将从调查机关转变为起诉机关。根据共同民主党当初提议的法案，检察机关将无法进行所有的直接调查，但根据朝野协议，在中央调查厅成立之前，检察机关可以再调查1年零6个月至2年左右的腐败和经济领域。青瓦台介入蔚山市长选举疑惑等违反公职选举法事件、产业通商资源部黑名单疑惑等公务员滥用职权事件的调查，应该在今年9月之前结束。对于调查时间需要6个月到1年以上的大型腐败事件和企业犯罪调查，检察机关今后只能更加慎重。 检察机关直接负责调查的6大主要犯罪嫌疑人主要是政界人士等白领特权阶层，受害者是普通国民。为了防止刑事司法制度的大转换期出现调查空白或腐败应对能力下降，国会在今后的修改过程中要碰头讨论。公诉时效为6个月的选举违法调查一直由检警共同调查，从6月1日地方选举调查起，将由警方全权负责。令人担心实务上会不会出现空白。 检察总长金浯洙等检察厅领导层表示，“在规定目标期限后推进，程序上存在严重问题”，为抗议调解方案提交了辞呈。公调处设置法等强行处理仅过一年多时间，不听取有关机关的意见，两大政党通过密室协议处理“完剥检调”，本身就是不可取的。为了实现律师团体要求的“对臃肿的警察权限的控制方案”等调查机关之间的牵制和均衡，应该在今后的国会法修改过程中予以反映。不仅是检察机关，对确保其他调查机关的公正性方案的讨论也不能中断。

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