制作书籍的最后阶段，在纸上印上自豪感的人们. April. 23, 2022 07:20. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 在日本丰澄印刷株式会社工作的浦元学是营业部职员。此次，为了把客户出版社迟来的要求事项推到印刷制造部野末润科长身上，忙得不可开交。没有计划的印刷是“别色”工作。一般来说，印刷中使用的颜色通常是混合蓝色、黑色、黄色等4种颜色的墨水来表现。不能用这些墨水组合来表现的颜色被称为“别色”。别色是由技术人员手工混合金、银等金属粉制成的。 作者对印刷厂进行了3年的采访，用小说讲述了书籍制作过程中没有表现出来的人们的故事。虽然被称为夕阳产业，但是他们没有失去自豪感，默默地完成自己的事情，是出版界的“Ending Credit”。 从营业部拿来工作，印刷机也要运转起来。但是，面对浦元的突然要求，野末科长显得有些不屑一顾虑。也有人抱怨说，把书交给批发商的入库日期稍微推迟一点就可以了，为什么无理要求呢？通常批发商的入库日期是发售前5天，但可以要求推迟。但是营业部已经将入库日期推迟到发售前一天。因为制作书籍所需的艺术杂志的国内库存不足，所以向海外订购，进入国内需要一定的时间。 浦元学决定亲自到有印刷机的工厂委托，然后让印刷制造部负责别色工作，但工作并不顺利。需要别色印刷的5号印刷机突然出现了故障。书还能顺利出版吗？ 做书需要很多人的努力。书稿出来后，书的设计结束后，书并不是用这些就能完成的。要用数字排版机制作初版，在印刷机上把比46全开纸的一般办公用书桌更大的纸张堆在印刷机进纸器上。即使是同样的墨水，颜色也会因温度和湿度而不同，印刷时需要细心注意。 在最后部分收录的特别短篇中，作者这样总结道。 “书不能消除病毒。书不能医治瘟疫。即便如此，在这个漫长的紧急事态世界里，肯定也有需要书籍的人。是的。我们正在制作书籍这一必需品。”

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