奥密克戎变异病毒，继XL之后XE、XM也首次在韩国境内得到确认. April. 20, 2022 07:53. by 柳根亨 noel@donga.com. 继新冠病毒奥密克戎变异病毒XL之后，韩国境内先后首次确认了XE和XM感染者。 韩国中央防疫对策本部19日表示：“已确认两例重组变异XE和一例XM，正在进行流行病学调查。” XE和XM由现有奥密克戎变异毒株和又名“隐形奥密克戎”的毒株重新组合而成。 韩国两例XE感染病例中，一例是从英国流入的，3月27日被确诊。另一例于3月30日在韩国国内确诊。XM感染病例是在3月27日确认感染变异病毒。感染者在确诊初期都出现了疑似症状，没有区别于现有病毒的特殊症状。目前，他们已被解除隔离。 防疫对策本部流行病学调查分析团长李尚元（音）表示：“从XE和XM的国内各一例的情况来看，国内自身发生的可能性也相当高，正在进行调查。” 据悉，特别是XE毒株的感染扩散速度，比隐形奥密克戎快约10%。据世界卫生组织透露，1月以后在英国、美国、爱尔兰等4个国家共确认了489例。英国卫生安全厅8日公布，仅英国就确诊了1179例XE感染病例。此后，台湾、泰国、日本等亚洲地区感染病例也在增加。 韩国疾病管理厅相关人士表示：“XE、XM等奥密克戎重组变异被分类为（广义上的）奥密克戎，预计特性变化不大，”“相关传播力、重症度等分析资料不足，今后将加强监控。” 此外，韩国防疫当局上周（4月10日至16日）将全国的新冠危险度维持在“高”阶段。虽然最近一周内新增危重患者和死亡者分别减少了1.9%和16.9%，但判断认为还不能就此安心。上周新增确诊病例为104.3695万例，比前一周减少了31.8%。显示一名确诊者感染多少人的感染再生产指数为0.78，连续3周维持在1以下，流行正在得到遏制。 李尚元表示：“流行减少趋势有可能持续到5月下旬或6月，”“由于免疫减少和新变异毒株的出现，包括韩国在内的北半球国家可能会在晚秋增加流行。”

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