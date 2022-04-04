教皇公开批评普京“不懂事，不合时宜”. April. 04, 2022 09:03. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 教皇方济各（86岁）当地时间2日批评决定进攻乌克兰的俄罗斯总统普京说：“他是助长矛盾的‘不合时宜的’领导人。”教皇针对普京总统进行批评尚属首次。教皇表示，正在考虑近期访问乌克兰首都基辅。 据路透社等媒体报道，教皇当天在访问地中海岛国马耳他时，就俄罗斯入侵乌克兰一事表示：“只导致死亡、破坏、憎恶的战争寒风席卷了无数人的生活，影响着所有人。这是不懂事、破坏性的进攻。” 接下来，他没有直接提到普京总统的名字，只是说：“令人悲哀的是，部分强有力的统治者被民族主义利益这一时代错误的想法所束缚。这助长了（全世界）矛盾。”美联社报道说：“教皇此前一直呼吁中断乌克兰战争，但并没有直接提及普京和俄罗斯，”“当天的发言暗示着教皇对普京非常愤怒。” 教皇当天在飞往马耳他的专机上，就记者提出的是否访问基辅的问题回答说：“在桌子上。” 《纽约时报》报道说：“教皇访问了难民聚集的乌克兰邻国马耳他，因此很快就可以访问基辅。”“这将成为中断战争的巨大信息。”教皇当天似乎意识到了乌克兰难民增加导致各国难民回避的现象，表示“欧洲有足够的土地和国家有尊严地保护难民”，敦促扩大人道主义收容范围。

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