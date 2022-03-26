金正恩下令试射洲际导弹，“与美国对决”……拜登立即制裁. March. 26, 2022 07:25. by 申圭镇记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 niceshin@donga.com、weappon@donga.com. 朝鲜25日宣布，前一天发射了新型洲际弹道导弹“火星-17”型。参观发射现场的朝鲜国务委员长金正恩表示，“将彻底准备与美帝国主义的长期对决”，暗示了全面展开核、导弹狂奔的可能性。韩国当选总统尹锡悦警告说：“挑衅将一无所获。”在朝鲜宣布发射洲际导弹一个小时后，美国总统拜登再次对朝鲜实施制裁。 朝鲜中央通讯社前一天报道了试射“火星-17”型洲际导弹的事实，并声称“所有参数都准确达到了设计要求”。金正恩还来到发射场所平壤顺安机场，下达了亲笔命令书。命令书上写着“勇敢地发射”。这赤裸裸地表现出了对抗韩美的“强对强”对决意志。 朝鲜声称，“火星-17”型导弹最高升至6248.5千米，4052秒（约68分钟）内飞行了1090千米。实际上，朝鲜公开的“火星-17”型导弹不仅在大小上，在射程和推动力上，性能也比以前的“火星-15”型导弹有所提高。有分析称，由于发动机推动力的提高，理论上可以搭载近2吨的多弹头飞行1.5万公里以上。这远远超过了从平壤到美国本土全境的距离。有预测认为，今后朝鲜为了试验可以同时对美国本土主要城市进行打击的多弹头技术，可能会进行以正常角度（30~45度）发射洲际导弹并落入太平洋的追加试验。 尹锡悦当天表示：“严重警告朝鲜。通过挑衅，将一无所获。”不过，总统职务交接委员会相关人士表示，“涉及朝鲜的问题，不能以强硬一边倒的方式解决”，透露出在新政府上台前慎重管理朝鲜风险的意志。 拜登在七国集团（G7）峰会上会见日本首相岸田文雄时表示：“强烈谴责朝鲜发射远程弹道导弹。”美国国务院当天把被称为朝鲜弹道导弹开发圣地的第二自然科学院（现国防科学院）外务局科李成哲、支援朝鲜导弹开发的两家俄罗斯企业及一名俄罗斯国籍者列入制裁对象。

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