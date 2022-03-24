独眼巨人的眼睛. March. 24, 2022 07:58. . 独眼巨人躲在岩石山后面，花开的山坡上躺着裸体的女人。这幅令人印象深刻的画作是法国象征主义画家奥迪隆•雷东晚年的代表作。 最引人注目的部分是奇怪的大巨人的眼睛。看起来既有威胁，也有不安的眼神。巨人身上到底发生了什么事情呢？ 雷东虽然和印象派画家们生活在同一时代，但比起像他们一样捕捉日常生活进行绘画，他更想象征性地表现梦想或潜意识等画家的内心世界。他经常描绘精灵、怪物或想象中人物生活的梦想世界，这幅画也讲述了希腊神话中的独眼巨人基克洛普斯（Cyclops）的故事。 荷马写的《奥德赛》中出现的基克洛普斯是独眼巨人族。波塞冬的儿子波吕斐摩斯（Polyphemus）是独眼巨人族的首领。他不仅无知，傲慢不逊，而且对诸神毫无敬畏，是个无法无天的家伙。但是他的内心比任何人都火热。画作中，波吕斐摩斯躲在高山后偷看大海中的小仙女加拉提亚。美丽的小仙女在赤身裸体的状态下沉睡在鲜花覆盖的山坡上。虽然他是对这个世界无所畏惧的天下波吕斐摩斯，但在心爱的女人面前，他害羞地不敢靠近，而是躲在岩石后面。问题是加拉提亚喜爱的对象不是他，而是16岁的美少年阿基斯。粗暴的品性何去何从？看到加拉提亚和阿基斯在一起的波吕斐摩斯愤怒地用岩石杀死了阿基斯。 结束一段寂静爱情的独眼巨人会再争取爱情吗？哪儿的话。一切都会变成回旋镖重回原点。在他想吃掉特洛伊战争中获胜归乡的俄底修斯一行人时，反而被刺中眼睛失明。雷东经常画控制世界的存在，同时也是内心世界象征的眼睛。巨人拥有比任何人都大的眼睛，但是因为傲慢无道而失去了眼睛，最终失去了所有。

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