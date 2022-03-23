尹锡悦亲信：“尹锡悦在调查‘世越号-崔顺实’案件时，掌握青瓦台报告体系乱象……成为搬迁办公室的契机”. March. 23, 2022 07:47. by 張寬錫 jks@donga.com. “虽然这会让我更加不舒服，但我不会用这种方式做事。” 据悉，候任总统尹锡悦之所以要搬迁总统办公室，是受到了在检察机关任职时全面直接调查青瓦台内部总统报告体系的经验的影响。 尹锡悦的核心相关人士22日表示：“尹锡悦过去作为干预国政案特检调查组长被派驻到青瓦台，调查崔顺实相关疑惑、世越（岁月）号事故当天时任总统朴槿惠的7小时行踪等，对青瓦台内部报告体系进行了全面调查。”他说，“包括所谓的‘门把手三人帮’争议在内，经过秘书、附属室等青瓦台内层层报告体系，直接确认了报告被推迟或歪曲的过程，”“尹锡悦离开青瓦台的决定确实在一定程度上受到了这种经验的影响。” 此前，在2016年12月国会干预国政真相查明特别委员会上，青瓦台的报告体系引起了争议。对于一名委员提出的“如何对总统进行书面报告?是（国家安保室）一名中校带走，还是用传真发走”的提问，时任国家安保室长的金章洙表示：“有时是骑自行车去，有时是直接跑过去。”也就是说，书面报告也要骑着自行车从秘书楼到主楼办公室或官邸，连总统是否阅览了报告都很难知道。青瓦台的这种工作环境给尹锡悦留下了深刻印象。 据悉，尹锡悦最近向周围人士表示：“如果抓住向总统报告的时间才能向总统进行报告，那么能否进行实质性的报告呢，”“幕僚们最好和总统直接在一起工作，随时进行沟通。”

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