得益于OLED销售好转，LG显示器重新夺回电视面板市占率世界第一的位置. March. 22, 2022 07:58. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. LG显示器公司得益于有机发光二极管（OLED）的销售好转，在电视面板市场占有率上重新夺回了世界第一的位置 据英国市场调查企业Omdia 21日透露，LG显示器去年第四季度（10~12月）在电视面板市场的销售占有率为23.8%，超过中国显示屏企业BOE（京东方•20.6%），夺回了第一的位置。截至2020年末一直稳居世界第一的LG显示器在去年1~9月把第一的位置让给了BOE。 LG显示器的占有率扩大是由OLED引领的。因为以LG电子为开端，索尼、松下、飞利浦等电视业界的OLED电视销售正在扩大，而电视用大型OLED电视面板市场实际上由LG显示器独占。得益于此，去年第四季度LG显示器的电视用OLED面板销量以历史第一个季度为准，首次超过200万台，达到了230万台。据统计，销售额也比2020年同期增加28%，达到14.5亿美元（约1.75万亿韩元）。随着年末后劲的到来，LG显示器去年全年电视用OLED面板销量为740万台，比2020年全年增加了65%。 随着OLED电视在高级电视市场的增长势头持续，LG显示器今年也将以23.9%的占有率继续保持电视面板市场的第一位。今年BOE占有率预测值为21%。 据Omdia预测，以1500美元以上的高级电视市场的销售为准，OLED电视的比重今年将达到42.1%。2019年为26%的OLED电视的比重继现有的55、65英寸之后，又增加了48英寸、88英寸等产品群，因此去年第四季度增加到了41%，预计今年比重还会提高。 京畿道坡州和中国广州分别每月稳定生产8万张和9万张，实现了规模经济，降低了消费者的价格负担。LG显示器计划今年把42、97英寸也纳入到产品群中，并向电视制造商供应各种大小的电视用OLED面板。

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