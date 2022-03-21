所见之物，望其彼岸. March. 21, 2022 07:55. . “我们只看引起我们关注的东西。看是一种选择行为。”—约翰•伯格《观看之道Ways of Seeing》中 美术批评家约翰•伯格在1972年的电视讲座中指出，“我们看事物的方式受到了解或信任的影响。”即，一个形象是再创造或再生产的产物。文章强调，虽然是50年前的主张，但在看待世界时并不只存在一种视线，应该用多种解释来接近对待。 从早晨睁开眼睛到晚上入睡，我们在形象的重压之下生活。形象上的“洪水”一词让人感觉很古老，是各种形象不断涌现的时代。似乎比自己更了解自己的演算法收集了我在看什么、我有什么反应，不断将新的看点推到我们眼前。视觉是容纳80%以上信息的重要感觉，但同时也是漏洞百出的感觉。用容易被假象摆布的眼光看到，我们太理所当然了，认为这是真理。 伯格曾强调，对待美术作品时，想要成为能动性的主体看待美术作品的态度非常重要。难道只有美术作品吗？在沉溺于无数形象生活的今天，应该振作精神，为“以不同方式看待社会和时代”而每时每刻努力。就像看到的不是全部真相一样，看不见并不意味着不存在。现在比任何时候都更需要想看所见之物彼岸看不见的东西的斗争。从不同角度看，就成为不同的人。思考不同的事情，过着不同的人生。现在轮到我们满腔希望地来回答想看什么、创造什么样的观点、以及伯格的提问。

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