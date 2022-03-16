50多岁的基础疾病患者从今天开始进行“自助居家治疗”. March. 16, 2022 07:57. by 趙健熙 becom@donga.com. 50多岁的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）患者从16日起将无法得到防疫当局的健康监测，需要进行“自助居家治疗”，中央灾难安全对策本部15日表示，从16日开始将把50多岁的基础疾病患者排除在居家治疗集中管理人群以外，将其转换成一般管理人群。到目前为止，他们与60岁以上的人一起被划分为“集中管理人群”，在医院每天定期接受2次“非面对面健康监测”。但今后如果健康出现异常，就要主动申请诊疗。 中央灾难安全对策本部表示：“50岁以下人群的致命率接近0%，因此中断了监测。”新冠肺炎疫情扩散后，50岁年龄段的累计致命率为0.06%。但是，当天国内1196名新冠肺炎重症患者中，有100人（8.4%）是50多岁人群。实际上，随着防疫当局的监测力量达到极限，缩小对象是不可避免的。按照现行体系可以管理的居家治疗集中管理人群有28万名左右，已经有24.6万名正在接受监测。 另外，中央灾难安全对策本部决定从16日开始，对呼吸器官症状轻微并因治疗其他疾病而住院的新冠肺炎患者，在普通病床上优先治疗，而不是负压隔离病床。另外，从21日开始，将免除从海外入境的新冠肺炎疫苗接种完成者的隔离，15~20日入境并正在隔离的人将于21日全部解除隔离。完成接种的人是指处于第三次接种或第二次接种后14~180天之间的人群。

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