忧郁的英雄“蝙蝠侠”的侦探活跃记. March. 01, 2022 07:22. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 如果想看电影《蝙蝠侠》，需要“重大决心”。影片上映时间长达176分钟，足足有3个小时。但是一旦在电影院面对作品，也许会觉得拍出杰作3个小时有点短。 将于1日上映的《新蝙蝠侠》是从布鲁斯•韦恩在腐败的城市“高谭市”中担任英雄2周年的时候开始的。饰演新蝙蝠侠的演员罗伯特•帕丁森是此前众多蝙蝠侠中最忧郁、最孤独的角色。目前，亿万富翁、花花公子韦恩和“正义使者蝙蝠侠”还没有建立完全分离的双重自我。因此无论是蝙蝠侠还是韦恩，每件事都很认真和凄凉。因为小时候父母被杀害的心理创伤和对犯罪者的愤怒，无法控制愤怒情绪等，表现出了无法控制自己的样子。 影片的看点在于观察未完成的英雄蝙蝠侠的成长期，以及作为侦探的蝙蝠侠的活跃表现。1930年代蝙蝠侠首次出现在漫画中时，他的角色是侦探。 电影中的连环杀人魔“谜语人（保罗•达诺）”杀害了高谭市长。随后杀害警察厅长，将炸弹绑在检察官身上，冲向高潭市长殡仪馆。他们有共同点。也就是说，他是腐败的权力阶层精英。谜语人每次在杀害现场都会给蝙蝠侠留下线索。蝙蝠侠通过相关线索追踪犯人时，知道了自己尊敬的伦理性父亲的不便之处，产生了矛盾。 在蝙蝠侠追踪犯人的过程中，还出现了目前智商还不太在线的恶棍“企鹅人（科林•法瑞尔）”和蝙蝠侠的最大助手“猫女（乔伊•克拉维茨）”等蝙蝠侠系列的代表人物。法瑞尔为了成为“企鹅人”，接受了每天需要4个小时的特殊装扮。法瑞尔的本来面目让人一点也想不起来，成为企鹅人本身的法瑞尔的样子让人对好莱坞的特殊装扮技术报以热烈的掌声。 《猩球崛起》系列的名导演马特•里夫斯创造的高谭市也是观看的重点。他创作的高谭市是此前推出的蝙蝠侠系列中最阴郁的。但里夫斯导演凭借好莱坞大片般的动作戏和追逐戏，时时摆脱电影的沉重感。特别是追赶企鹅人乘坐的汽车的蝙蝠车冒着火焰登场的场面是压轴戏。 接过被评价为凭借《黑暗骑士》系列诞生了英雄电影史上最大杰作的克里斯托弗•诺兰导演的沉重接力棒的里夫斯导演将高谭市和初创期的蝙蝠侠进行了最黑暗、最干练的细致加工。

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