“韩国式运载火箭”Nuri号将于6月15日第二次发射. February. 26, 2022 07:33. by 徐东准=东亚科学记者 bios@donga.com. 据悉，“韩国式运载火箭（KSLV-2）”Nuri号的第二次发射时间暂定在6月15日。 韩国科学技术信息通信部表示，在25日举行的“第40届宇宙开发振兴实务委员会”上确认了“Nuri”号的技术性完善措施方案，并确定了上述日程。第二次发射原计划于5月进行，但推迟了1个多月。发射预备日为6月16日至23日。 “Nuri”号是将1.5吨级实用卫星投入到高度为600~800km的近地轨道的三级运载火箭。由4台和1台75吨级液体发动机组成，分别由推力300吨和75吨的1、2级发动机和1台7吨级液体发动机组成的3级发动机组成。去年10月第一次发射（照片）时，由于三级发动机燃料提前燃烧，所以没能将代替卫星运载的母体稳定在目标轨道上。 科学技术情报通信部的发射调查委员会得出的结论是，3段氧化剂罐的氦罐固定支撑部松动是失败的原因。此后，韩国航空宇宙研究院的研究人员和合作企业变更了设计，以改变和加强相关支撑部和相当于盖子的舱口盖的结构。 变更部分的制作完成后，将拆除去年为进行第二次发射而组装的3段，然后进行重新组装及机密试验等。为了反映这种技术改善措施，预计还需要1个月左右的时间，因此发射时间也推迟到6月。

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