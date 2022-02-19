韩裔检察官担任美国虚拟货币管制局首任局长. February. 19, 2022 07:24. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 美国法务部17日（当地时间）表示，新设专门负责虚拟货币相关犯罪调查的“国家虚拟货币管制局（NCET）”，并任命韩裔美国人崔恩英检察官（照片）为首任局长。NCET是为应对利用虚拟货币等数字资产的各种犯罪而设立的，由具有虚拟货币以及网络犯罪和洗钱相关调查经验的检察官和律师组成。 美国法务部当天表示：“从今天开始，崔检察官将担任NCET局长。她对虚拟货币问题等网络犯罪造诣很深，能够带头预防相关犯罪，非常荣幸（崔能担任NCET局长）。” 毕业于哈佛大学法学院的崔检察官从2012年开始在纽约南部联邦地方检察厅（SDNY）担任检察官助理，积累了网络犯罪调查经验。管辖纽约曼哈顿地区犯罪的SDNY被认为是美国国内最具影响力的检察厅。崔检察官曾担任2014年俄罗斯黑客盗窃全球投资银行JP摩根8000万条顾客信息，获得约1200亿韩元收益的事件的主任检察官，并指挥了调查。 崔检察官发表感想说：“NCET为了对抗随着数字资产相关技术的成长和发展而产生的所有种类的非法恶意利用犯罪，将加快法务部的努力，并不断扩充”，“很高兴能领导NCET。” 据《路透社》报道，一对美国夫妇8日被捕，他们入侵香港虚拟货币交易所，转移了价值45亿美元的比特币。美国法务部从这对夫妇那里没收了法务部历史上最大的36亿美元规模的虚拟货币，虚拟货币相关犯罪越来越大胆。 去年，美国最大的输油管公司“Colonial Pipeline”和世界最大的精肉企业“JBS SA”多次遭到俄罗斯黑客集团的网络攻击后，乔•拜登美国政府下令对整个网络产业进行精密调查，加强了管制。 最近，针对虚拟货币交易所的北韩黑客试图入侵的忧虑也不断被提出。16日，据区块链分析企业Chainalysis发表的《2022年虚拟货币犯罪报告书》显示，北韩去年8月入侵虚拟货币交易所，转移了9100万美元（约1090亿韩元）规模的虚拟货币。

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