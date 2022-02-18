不捅鼻子，用漱口水早期诊断新冠肺炎. February. 18, 2022 07:49. by 李贞雅记者•金民秀=东亚科学记者 reborn@donga.com. 国内研究组开发出了以简单漱口的方式采集新型冠状病毒肺炎（COVID-19）标本的方法，并推出了相关商品。如果结合快速抗原检查，不仅可以在短时间内检查多数人，而且不用将棉签扎进鼻子里也能进行检查。 韩国基础科学支援研究院（KBSI）17日表示，生物化学分析组责任研究员权约瑟与KBSI研究所企业Bio3S、全北大学医院诊断检查医学科金达植教授组共同开发出了可以早期诊断新冠病毒的漱口液。 目前，要想采集新冠病毒标本，必须将棉签插入鼻腔深处。不仅痛苦、不愉快，而且非医疗人员做的话，准确度会比医疗人员低很多。基因扩增（PCR）检查在新冠病毒确诊患者剧增的情况下，还会诱发医疗人力不足。 研究组注意到，刀豆的特定成分能够很好地去除附着在皮肤表面的新型冠状病毒等。利用这一点，开发出了高浓度采集口腔病毒的漱口液，并推出相关商品“V-Care漱口液”，进入了市场销售阶段。 研究组解释说：“如果将V-Care漱口液与快速抗原检查相结合，就可以轻易采集标本，以高准确度查明确诊与否。”金教授组进行临床试验的结果显示，与感染新冠病毒6天内感染者是否有症状无关，快速抗原检查的准确度达到了97.8%。研究组表示：“效果非常明显，可以代替PCR。”相关研究结果10日刊登在国际学术杂志《微生物光谱》网络版上。

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