“弗里达•卡洛，痛苦的人生也像庆典一样享受”. February. 17, 2022 07:38. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 6岁时患小儿麻痹症，跛了一条腿，18岁时因事故一生接受了33次手术。墨西哥画家弗里达•卡洛（1907~1954年）的人生似乎充满了苦难和痛苦。但演员崔贞媛（53岁）表示：“说‘笑才是最高价值’的弗里达没有在痛苦中挣扎，而是把人生当作庆典一样活着的人。” 7日在首尔江南区某咖啡厅见到的她将在下月1日开幕的音乐剧《弗里达》中扮演主人公弗里达。作品是将弗里达死前的最后瞬间装饰成“The Last Night Show”的创作音乐剧，向观众讲述她的人生。 “作品将弗里达诠释为拥有强烈能量和喜悦的愉快的人。实际上，她写的日记中也写着‘为了笑而活着’、‘苦恼和痛苦简直是愚蠢’。” 弗里达十分珍爱自己，留下来的作品有三分之一是自画像。崔贞媛笑称，海报中脸上的皱纹也蕴含着“活着的人生，不觉得很美吗”？感觉两人属于同一类人。 33年前，她的第一个舞台是音乐剧《小姐和流氓们》。虽然是只有一句台词“走吧，阿德莱德！”的“小姐6”角色，但一谢幕就流着眼泪、痛哭流涕的她有了自己的粉丝俱乐部。 “即使是小角色，在舞台上自己也觉得自己是主人公。因为我自己喜欢才做的演出，所以人们还给我鼓掌。粉丝们也觉得‘不是主人公的孩子很认真啊’，非常神奇，非常喜欢。” 除了产后1年之外，一年也没有休息过作品的她曾短暂地没能登台。前年初，受全球性大流行病的影响，饰演“唐娜”一角的音乐剧《妈妈咪呀》被取消。 “感觉我的一切都被抢走了。即使不收片酬，也要进行演出。也没有人死，但眼泪像瀑布一样流了下来。” 在弗里达的生涯中，不能不提既是恋人又是同志的墨西哥大师画家迭戈•里维拉（1886~1957年）。面对流产的她，迭戈和小姨子出轨等，通过和各种女性交往让她痛苦不已，但弗里达直到临死前还在图画和日记中记录下了他。崔贞媛刚开始无法理解弗里达，但一想到舞台就改变了想法。 “我曾想象过如果有人束缚我的手脚，不让我演出。那我就像弗里达一样看着挂在天花板上的镜子哭了，也许是笑着演戏的吧。哈哈。对于《弗里达》来说，迭戈对我来说就是舞台。” 3月1日~5月29日，首尔钟路区世宗文化会馆S剧场。票价为7万~8万韩元。

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