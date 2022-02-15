在野党：“国情院在大选前更换服务器，销毁证据”……国情院：“纯属造谣”. February. 15, 2022 07:48. by 張寬錫, 崔智善 jks@donga.com,aurinko@donga.com. 国民力量党14日声称：“国家情报院企图更换储存了所有活动清单的主服务器。”该党提出，怀疑国情院在大选之前的此举是要销毁证据。国情院立刻发表声明表示：“没有今年更换主服务器或推进更换的计划。” 国民力量党选举对策本部长权宁世当天召开紧急记者见面会表示：“我们得到举报，国情院将斥资50亿韩元更换存有所有活动的主服务器，并通过国情院企划调整室长确认了这一事实。”他还说：“在政权即将更迭前夕，更换保存预算、活动结果报告、人员信息等全部资料的服务器，不禁令人感到震惊。” 该党政策总部长元喜龙也表示：“正如在（教唆举报嫌疑举报者）‘赵成恩事件’中所看到的，国情院院长介入国内政治，由此（发生的）许多直接或间接接触和管理韩国国内人士的记录等，都储存在主服务器里，”“以清算积弊的名义在情报机构内分帮结派和整人性肃清的记录，（一旦更换服务器）就会处于证据被销毁的危险。”该党总统候选人尹锡悦也在与记者们见面时警告：“以更换服务器的名义挪走，如果删除或废弃部分资料，那么国民将不得不严重问责。” 争议扩散后，国情院破例发表了长篇声明，表示（国民力量党所称）“与事实完全不同”，表示了强烈的遗憾。国情院表示：“国情院保管的资料是根据《记录物管理法》等进行彻底管理的，因此资料的废弃、遗漏是完全不可能存在的犯罪行为，”“请不要将国情院传唤到政治领域。”国情院相关人士表示：“国情院服务器设备等更换就像更换汽车零部件一样，到了年限就要定期更换，这是之前一直进行的工作,”“突然出现毁灭证据的主张，真是荒唐。”

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