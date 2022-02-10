梦想成为另一个“冰上怪物”的郑在元. February. 10, 2022 07:50. by 兪載泳 elegant@donga.com. 郑在元（21岁•议政府市政府）在金慜锡（23岁•城南市厅）点燃的热潮上再添一把火。 继2018年平昌冬奥会之后，金慜锡8日在北京冬季奥运会速度滑冰男子1500米比赛中再次获得铜牌，走上了“冰上怪物”的进化模式，继他之后韩国中长距离最强者郑在元将出击。 和金慜锡一起作为高中生参加平昌冬奥会的郑在元也将连续两届挑战奖牌。郑在元在平昌冬奥会上与金慜锡、李昇勋（IHQ）合作，在团体追逐赛中获得了银牌。在5000米和10000米比赛中，在本赛季世界杯上表现不佳，未能获得奥运会参赛权的郑在元将与气势高涨的金慜锡一起参加13日的团体追逐决赛。在集体出发比赛中，他将以“矛”的身份挑战金牌，而不是帮助李昇勋成为“领跑者”的“盾牌”。 就像金慜锡做的一样，郑在元想让大家看到小辣椒很辣。不管是否与国家队在一起，他总是能从金慜锡那里找到动力。身高177厘米的金慜锡为提高速度增加了力量训练，郑在元受到刺激，去年夏天在江原太白进行了高强度的体力训练。对于选手们来说，恐怖的泰陵国际滑冰场附近的佛岩山山岳训练也没有错过。郑在元身高174厘米，体重不足60公斤，但加强了能够与长距离特别强的欧洲选手抗衡的速度和耐力。然后在北京冬奥会D-100倒计时电子屏幕上与金慜锡并排合影。 根据本赛季世界杯系列赛的成绩，韩国的团体追逐排名位居第10位。但是对于得到金慜锡的气运，梦想成为另一个“冰上怪物”的郑在元来说，这只是数字而已。

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