美国：“俄罗斯有可能在奥运会期间立即入侵乌克兰”. February. 08, 2022 07:56. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、巴黎=常驻记者 金润宗 weappon@donga.com、zozo@donga.com. 美国白宫表示，俄罗斯有可能在中国北京冬季奥运会闭幕（20日）之前入侵乌克兰。据悉，俄罗斯将兵力部署在距乌克兰国境20∼30公里处，是冷战结束以后的最大兵力调动。 美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文6日出席美国ABC电视台、福克斯新闻台等节目时表示：“俄罗斯明天也可以入侵乌克兰，”“应该做好北京奥运会结束前军事进攻的防范工作。”此前，俄罗斯曾于2008年8月8日在北京夏季奥运会开幕当天入侵因加入北约而矛盾不断的乔治亚（原“格鲁吉亚”）。据观测，此次也有可能趁世界关注奥运会之机入侵乌克兰。美国情报机关3日向美国议会报告说，俄罗斯认为本月中旬到下月是入侵乌克兰的最佳时机。 美国有线电视新闻网（CNN）电视台6日报道说，对商业卫星企业Maxar Technologies前一天拍摄的卫星照片进行分析的结果显示，俄罗斯军队横穿白俄罗斯，在距离乌克兰国境不到32公里的地区设置了大量野战帐篷。在白俄罗斯鲁尼涅茨机场部署了15架俄军S-400对空导弹和苏-25战斗机，在距离乌克兰国境20多公里的叶尔斯克还捕捉到了可搭载核弹头的最新锐伊斯坎德尔弹道导弹和数十架多管火箭发射台。从这里到乌克兰首都基辅只有290公里。美国有线电视新闻网报道说，越来越多的人担心入侵迫在眉睫。 此外，沙利文就中国国家主席习近平在与普京总统的首脑会谈中宣布支持俄罗斯一事警告说：“如果中国支持（俄罗斯的进攻），中国也将付出代价。”美国财政部副部长沃利·阿德耶莫当天也在参加CBS节目时表示：“普京总统的亲信精英及其家人正在美国和欧洲进行投资，”“如果俄罗斯入侵乌克兰，他们将被国际金融系统切断。”

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