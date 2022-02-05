“伊斯兰国”首领被清除……在射杀警告后与家人一起自杀式爆炸. February. 05, 2022 07:16. by 兪載東 jarrett@donga.com. 当地时间3日，逊尼派武装组织“伊斯兰国”的首领阿布·易卜拉欣·哈西米·库拉西（照片）被清除。当时紧急的幕后故事被公开。据悉，库拉西一直把家人、住在同一栋楼里的儿童当作“人体盾牌”，躲避美国的攻击，因此在此次行动中平民的损失也不小。 据美联社等媒体报道，当天夜间1时左右，载有数十名美军特种部队的3架直升机抵达叙利亚西北部伊德利卜省阿特迈赫村。库拉西隐居在被橄榄树包围的三层单独住宅的三楼，二楼住着“伊斯兰国”头目。一楼居住着与“伊斯兰国”无关、甚至不知道库拉西存在的民间人士。 当时美军没有立即对住宅发动攻击，而是通过扩音器数次警告，让“女性和孩子们出来”。之后传来枪声和爆炸声，库拉西与妻子及两个子女自杀身亡。据悉，二楼的“伊斯兰国”头目也被发现与妻子一起死亡。行动结束后，应急人员到达现场时发现，尽管有部分居民躲避，但包括6名儿童和4名女性在内，共有13人死亡。 美国总统拜登通过对国民的演讲自我评价称：“这一事实证明，不管恐怖分子躲在世界任何地方，都能消除威胁，”“向恐怖分子发出了‘追赶你们并找出你们’的强烈信息。”他指责库拉西“不顾家人的生命，像前任一样带走了家人。”库拉西的前任阿布·巴克尔·巴格达迪也在2019年美军的攻击中选择了与家人一起自杀式爆炸。 美国白宫也公开了拜登总统与副总统卡梅拉·哈里斯、幕僚们在白宫地下指挥室指挥作战的照片。英国《每日电讯报》评价说：“作为美国首位女副总统，哈里斯并未受到太大关注，她在总统旁边展示了自己的存在感，而且所有与会者都戴着口罩，这一点非常引人注目。”有分析认为，因乌克兰战争危机、阿富汗撤军混乱等受到批评的拜登政府试图通过强调这一难得的对外成果，避免支持率下滑。

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