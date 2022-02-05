韩国执政党党首宋永吉确诊新冠感染……离大选还有一个多月，共同民主党进入紧急状态. February. 05, 2022 07:16. by 權五赫 hyuk@donga.com. 共同民主党代表宋永吉被确诊感染新冠病毒。再加上其他选举对策委员会人士也被确诊，在总统选举即将到来之际，共同民主党进入了紧急状态。 据共同民主党4日透露，宋永吉前一天（3日）的自我检查试剂盒检查结果呈阳性后，立即接受了基因扩增（PCR）检查，并于当天上午接到了阳性通报。共同民主党表示：“最近宋代表和总统候选人李在明没有见过面，”“宋代表进行7天的自我隔离后，如果重新接受检查出现阴性，隔离就会被解除，不会影响从15日开始的正式竞选运动。”宋永吉虽被确诊，但没有异常症状，计划在隔离状态下通过视频会议等处理业务。 随着宋永吉的确诊，3日与他一起出席非公开最高委员会议的党领导层也在当天进行了自我检查试剂盒检查。最近与宋永吉一起用餐的前党代表李洛渊当天也接受了PCR检查。李洛渊原先决定6日与李在明一起访问釜山，但已取消日程。共同民主党相关人士表示：“选举对策委员会的部分党务工作者也被确诊，”“短期内将减少面对面会议，提高在家办公的比重，致力于防止扩散。”

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