新人女子组合企划-制作工作，现在由“姐姐”们负责. January. 13, 2022 07:49. by 林熙允记者 imi@donga.com. 随着社会对女性主义的关心日益提高，K-POP中女性力量正在崛起。超越偶像组合成员，在企划和制作方面女性的影响力越来越大。有人分析说，中大型企划公司接连推出新人女子组合的今年，将成为歌谣界性别分裂的元年。 领先者是ADOR代表理事闵熙珍（43岁）。ADOR是制作防弹少年团的HYBE新设的旗下专业制作公司，主要负责今年HYBE的新人女子组合出道。闵代表是SM娱乐公司出身，企划了综合少女时代、f(x)、Red Velvet的MV、专辑设计的视觉概念，是2010年代以后对K-POP女子组合世界观产生巨大影响的人物。此前，在歌谣界，女性担任唱片公司或专业制作公司负责人的情况非常少见。更何况，女性占据HYBE猛犸象公司的招牌位置，这在K-POP业界是件大事。 培养出Wonder Girls、TWICE、ITZY的JYP娱乐公司今年也推出了女性力量。指挥下月出道的新人女子组合制作的是JYP首位女性公司内部理事、艺人4本部长李智英（43岁）。李本部长是提拔并训练TWICE的定延、Sana、志效、周子瑜等人的人物。此前，在很多视频媒体上，男性制作人朴振英亲自制作和指导女子组合舞蹈的样子被大众所熟悉，从这一点来看，李本部长的刻画似乎是一个新鲜的浪潮。 本月6日出道，出道仅6天MV（《ATHLETIC GIRL》）点击量就超过400万次，掀起波澜的4人女子组合“H1-KEY”的背后也离不开女性企划者的助力。她就是GLG理事黄贤熙（42岁）。她是经过SM娱乐和CJ ENM的选秀专家，也是中国通。 K-POP业界在1990年代中期萌芽后，在25年左右的时间里核心内在是强大的男性力量。SM、YG、JYP等公司的名称上刻着名字的李秀满、梁铉锡、朴振英等白手起家的创立者兼代表制作人的领袖风范引领了组合。 大众音乐评论家金允河（音）指出：“此前，K-POP制作公司的代表和管理人员大多是中年男性，实务团队中则大多是20、30多岁女性，女子组合的概念也大多迎合男性社长的喜好”，“克服雇佣不稳定、报酬少、业务负担大的娱乐业界环境，在一个公司长期证明自身能力并成长的女性增加也是自然变化的原因。” 业界分析认为，在年轻女性占据消费层多数的K-POP界，围绕家务争议或女性主义观点的话题频繁出现，这也推动了具有较高性别敏感性（Gender Sensitivity）的女性企划者的崛起。金评论家评价说：“虑到女性在实务、消费、享受等方面占据了很多部分，K-POP界的变化比较晚。但今后会有更多的女性力量崛起，这种倾向值得欢迎。”

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