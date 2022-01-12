继谷歌之后，苹果也表示“韩国app store允许外部结算”. January. 12, 2022 07:51. by 池民九记者 warum@donga.com. 继谷歌之后，苹果公司也根据《in-app结算强制禁止法》（修订的《电气通信事业法》），决定在“app store”上允许其他企业的结算系统。但业内人士反驳说，即使app开发者使用外部结算系统，也会收取手续费，因此没有实效性。 韩国广播通信委员会11日表示：“苹果公司提交了一份计划书，内容是允许韩国app store（应用商店）提供第三方结算服务。” 苹果还决定对使用外部结算系统的app开发者收取手续费。但该公司解释说，将适用低于目前in-app结算手续费30%的手续费。对于第三方结算的具体许可方法和适用时期、手续费比率等，决定与广播通信委员会进行追加协商。广播通信委员会相关人士表示：“在《in-app结算强制禁止法》施行令执行之前的3月为止，将会收到具体的方案。” 仅在去年10月，苹果公司还向广播通信委员会提交了内容为“不更换现有的in-app结算系统”的计划书。苹果公司当时表示：“目前的结算政策和方针符合法律修订案，并不强求app开发者实现in-app结算。”他们主张说，允许介绍在应用程序外部准备的用于结算的网页，因此没有违反法律。 对此，广播通信委员会指出：“这违反了《in-app结算强制禁止法》。”竞争公司谷歌也决定允许在app市场使用外部结算系统，之后才提出了变更方案。 继谷歌之后，苹果也决定允许第三方结算，但国内信息技术（IT）业界指出，没有任何实际利益。去年11月，谷歌公布了允许使用外部结算系统的方针，并表示与in-app结算相比，只将手续费降低4个百分点，因此受到了“实际上与选择in-app结算没有太大差异”的批评。 大型IT企业的一位有关负责人表示：“向外部结算系统收取手续费有违《in-app结算强制禁止法》的立法宗旨，而且对app开发公司没有什么帮助。”

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