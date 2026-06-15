崔泰源要求全速推进人工智能转型 将引进“一人一智能体”

SK集团会长崔泰源要求集团层面迅速、全方位推动人工智能转型。他指出，人工智能不能仅停留在个人业务辅助层面，必须被用于创造整个组织的业绩。据SK集团14日消息，崔泰源11日至13日出席在京畿道利川市SKMS研究所举行的“2026年新利川论坛”，强调要以人工智能转型为中心开展经营，实现大转型。崔泰源在会上叮嘱全体成员参与其中，称“是时候360度全方位、全速投入人工智能转型了”。新利川论坛系整合以往SK集团管理层共商发展大计的“经营战略会议”与员工们讨论的“利川论坛”而成的活动。崔泰源、SK集团首席副会长崔载源、SK超级卓越追求协议会议长崔昌源以及主要关联公司首席执行官（CEO）悉数出席。在人工智能应用方面，崔泰源提出，必须超越“我的人工智能”，进化为能将组织整体业绩联系起来的“我们的人工智能”。他表示，“目前超过90%的成员都在使用人工智能”，“我们需要的不仅是个人使用的人工智能，更是能让我们所做的工作转化为组织整体业绩的人工智能。”关于人工智能转型的第一步，他解释道，“就是各自重新定义业务，并摸清通过人工智能要革新什么、怎么革新。”为此，崔泰源宣布将引进“一人一智能体”。人工智能智能体是一种基于生成式人工智能，能够理解用户工作目标，执行资料检索与摘要、文档撰写、日程管理等任务的辅助型系统。崔泰源还透露了构想，称将亲自打造数十个“会长化身智能体”，让它们与各关联公司管理层、成员以及其他人工智能智能体进行沟通。崔泰源强调，人工智能转型的本质在于“改善运营”。他说，“突破重重难题、应对未来机遇的力量，终究来自运营改善”，“人工智能转型是提升运营改善执行力的最佳手段。”与此同时，崔泰源对SK集团所具备的人工智能产业能力也展现出自信。他评价道，“从内存半导体到数据中心基础设施，再到能源和电气化能力，真正具备所谓‘全栈（Full-Stack）’竞争力的企业屈指可数。”他进而强调，“如果现在不全速、全方位执行人工智能转型，绝好的机会将不会再来。”本次论坛上，人工智能智能体“Sky”对会议内容进行实时摘要发布，虚拟人工智能讨论嘉宾参与辩论，展现了SK集团内部的人工智能实力，引人瞩目。李栋勋记者 dhlee@donga.com