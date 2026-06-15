防弹少年团釜山开唱 方言问候引发粉丝欢呼

“这是一首为釜山准备的歌曲。”13日晚8时20分，在釜山莲堤区亚运会主体育场，防弹少年团（BTS）宣布当天首次公开了3月发行的正规第五张专辑《阿里郎》收录曲《NORMAL》的韩语版本，观众席爆发出震耳欲聋的欢呼声。随后，当成员们演唱2018年专辑主打歌《偶像》并绕跑道一周时，现场欢呼声更加高涨。这是“防弹少年团世界巡回演唱会‘阿里郎’in 釜山”的第二场演出。为纪念全员服完兵役、以完整体回归并推出正规第五张专辑《阿里郎》，防弹少年团策划了此次世界巡回演唱会，釜山场由此上演。釜山出身的成员朴智旻和田柾国用“见到大伙儿真高兴”等方言向粉丝团“阿米（ARMY）”打招呼，座无虚席的观众席上，汇聚成一片象征防弹少年团的紫色应援棒“阿米棒”海洋，欢呼声响彻全场。当天也是防弹少年团出道13周年纪念日。粉丝们手举写有“感谢你13年来成为我们的明天”等字句的手幅，唱起了生日祝歌。据釜山市方面统计，两天的演出共吸引11万人次到场观看。演出场地外，据警方估算也聚集了超过9000名全球粉丝。来自菲律宾马尼拉的约利（37岁）说，“能看到《NORMAL》韩语版首次公开，太激动了。”自称“当了9年阿米”的牙买加粉丝金伯莉（34岁）说，“为了看演出，我空出了一整个月来韩国”，“成员们性格都好，表演又出色，防弹少年团是一个特别的组合。”当天全体观众中有90%为女性，因女厕不足，卫生间前排起了超过100米的长队，成为一道独特景象。此外，12日和13日的演出分别延迟1小时15分钟和20分钟开始，出现了一些混乱。经纪公司HYBE方面就此致歉称，“观众入场程序不够顺畅。”釜山=金华英记者 run@donga.com