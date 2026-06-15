李在明：“执政党的热情应朝向全体国民，而不是自己阵营”

正在欧洲巡访的李在明总统当地时间13日表示，“脱离现实的理想主义者会成为没有解决方案、只热衷于划分帮派的无能煽动者。执政党的热情应朝向‘全体国民’，而不是‘自己阵营’。”有分析认为，这可能是针对发出“废除检察机关补充调查权”等强硬信息、谋取党权连任的共同民主党代表郑清来。李在明当天在X（旧推特）上发表题为《执政党和在野党以及政治责任》的文章，并写道：“相比对抗和排斥，（执政党）应通过不断的对话沟通，起到调节矛盾、最大限度地减少反对的‘大容器’作用。”李在明表示：“执政党不能放弃信念，但相比信念的语言，更应该集中于‘责任的语言’。”他还说：“既然已经接受国民的委托执政，就要以对公共利益而不是私利的最大热情去思考，用最冷彻的均衡感协调现实和理想，克服妨碍和难关，对结果负无限责任。”对于李在明在出访期间强调“私利”“划分帮派”等表述以及执政党的责任，青瓦台和执政党分析认为，这实际上是针对郑清来。李在明8日就地方选举结果评价说，“这是国民给现政权的警告”，并就国政支持率下降道歉，郑清来则提出“废除检方补充调查权”等口号，团结强硬的支持层谋求连任。据悉，特别是对于郑清来10日声称“国民是的永恒的，政权是短暂的”，青瓦台反应激烈。执政党高层人士14日表示：“青瓦台内部感到愤怒，‘郑清来的发言最终是威胁要弹劾总统吗’?”党内亲李在明派和亲郑清来派之间的矛盾正在演变成阵营之间的全面战争。亲李在明派议员赵启垣14日在脸书上针对郑清来表示：“这是在嘲笑（总统的话）吗?突然拿出补充调查权问题，重新选择用阵营框架来制造分裂。倒不如坦率地宣布，‘我和李总统想法不同，因此我要走以阵营为中心的自己路线，宣布路线对抗。”相反，亲郑清来派事务总长赵承来表示：“应该理解为强调执政党整体在地方选举后应采取何种姿态的责任性。压缩为针对特定人士，是对总统本意的歪曲”。申圭镇记者、金自炫记者 newjin@donga.com、zion37@donga.com