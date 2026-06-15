中国对朝核“睁一只眼闭一只眼”，如何处理?



中国有句俗语叫“睁一只眼闭一只眼”。直译就是“睁开一只眼睛，闭上一只眼睛”。这是日常生活中明知对方的错误却假装没看到而放过时使用的表达方式。这在人际关系中虽然被解释为宽容或美德，但在社会或政治领域，也有很强的“回避责任或对非法行为装作不见”的意义。中国在8日与其抬举为血盟的朝鲜举行的首脑会谈中，连“无核化”的“核”字都没有提及，看起来与这也没什么区别。



据日本英文报纸《日本时报》报道，此次朝中首脑会谈的最大信息是“留诸未言”。很多人评价说，中国国家主席习近平在2019年首次访问朝鲜时强调“中国在韩半岛无核化中的作用”，此次则保持沉默，事实上承认了朝鲜拥有核武器。



在彻底堵死的南北关系中，韩国一直期待中国发挥斡旋者作用，这次可能是“被打后脑勺”的心情。李在明政府上台后，在去年11月和今年1月举行的两次首脑会谈中积极提出“韩半岛和平”和“无核化构想”。中国却在朝鲜面前对核问题保持沉默，反而希望朝鲜能够完成九大提出的目标。朝鲜在九大上巩固了拥核国家地位，将南北定性为“敌对两国”关系。



这对于朝鲜国务委员长金正恩来说是个成果。朝鲜已经与俄罗斯在军事、经济上密切勾连，如果对华经济合作也重新活跃，国际社会的制裁效果将大幅减弱。中俄在上个月首脑会谈后发表的联合声明中表示“反对单方面对朝制裁”。也就是说，得到中俄支持的朝鲜以弃核为前提与美国进行对话的因素也大幅减少。



朝鲜的核战斗力增强将超出韩半岛动摇整个东北亚。朝鲜的核挑衅会给包括日本在内的其他国家提供核武装借口，助长地区内的军备竞赛。最重要的是，对于地缘政治风险成为国家发展主要绊脚石的韩国来说，这是一件痛心的事情。在朝鲜在中国的默许下作出草率判断之前，现在急需出手。



与在解决朝核问题上志同道合的美国加强团结非常重要。朝中首脑会谈之后的11日在首尔举行的第六次韩美核磋商小组会议之后，联合声明中首次包含“朝鲜无核化”也是出于同样的原因。第二天即12日，韩美日在日本东京举行了有关朝鲜的韩美日磋商，最近迅速调整了立场，这也是值得肯定的。



当然，不能放弃或轻视与中国的对话。中国也不甘心面对边境的朝鲜继续增强核战斗力和远程导弹能力，美国以此为借口加强地区军事力量。一名外交消息人士就最近中国克制使用“韩半岛无核化”一词解释说：“相比放弃或反对无核化，是缺乏新的共识。”意思是说，中国一定程度上也认识到没能阻止朝鲜进行核开发的责任感，但在朝鲜已经拥核的现实中，也非常苦恼。



李在明总统10日在就任一周年记者会上强调：“现在应以中断核物质的追加生产等为短期目标进行协商。如果因此质问‘为什么放弃无核化’，只会制造更坏的情况。”韩国和中国的苦恼可能没有太大的不同。有必要继续努力说服中国，不放弃“韩半岛无核化”的最终目标，持续行动，哪怕是迈出一小步。

