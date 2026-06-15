孙兴慜被指最具威胁 墨方遗憾其曾攻破己方球门

在2026年美加墨世界杯首场比赛中以2比1逆转战胜捷克队的“洪明甫号”，12日赛后正从容备战19日上午10时与墨西哥队的小组赛第二场比赛。上届卡塔尔世界杯时，韩国队在小组赛首战过后平均4.9天便迎来第二场比赛。本届赛事晋级球队从32支扩军至48支，两场比赛间隔7天，相对较为充裕。13日，即战胜捷克队的次日，部分球员在完成恢复训练后，还前往墨西哥瓜达拉哈拉市区休闲放松。本届赛事转播商“福克斯体育墨西哥频道”报道称，孙兴慜（洛杉矶FC）、金承奎（东京FC）、李在城（美因茨）等韩国球员当天光顾了瓜达拉哈拉市区一家墨西哥卷饼餐厅。该媒体称，“韩国球星孙兴慜到访，这家餐厅将因此名声大噪”，“希望球员们能卸下身心疲劳，展现出良好的竞技状态。”14日，韩国队球员同样没有安排正式训练，与前来墨西哥助威的家人共度时光，获得充分休息。但作为本届赛事联合东道主之一的墨西哥队，依然是令韩国队倍感压力的对手。韩国队在世界杯赛场上两次对阵墨西哥队，全部告负。1998年法国世界杯小组赛首战，韩国队1比3落败；2018年俄罗斯世界杯小组赛第二场，韩国队1比2失利。在国际A级赛事历史交锋中，韩国队以4胜3平8负处于下风。自2006年2月15日在美国洛杉矶进行的热身赛中以1比0获胜后，韩国队对阵墨西哥的战绩为1平3负。截至14日，墨西哥队在国际足联排名中位列第13，高于排名第22位的韩国队。此外，韩国队至今从未在世界杯小组赛第二场比赛中取胜。从1954年瑞士世界杯到2022年卡塔尔世界杯，韩国队小组赛第二场的战绩为4平7负，胜率为零。即便是创造四强神话的2002年韩日世界杯，韩国队第二场也与美国队1比1战平。这场事实上相当于A组头名之争的比赛，韩国队志在同时打破世界杯小组赛第二场不胜怪圈以及对墨西哥队的不胜纪录。韩墨之战的举办地，正是韩国队收获首胜、心情愉悦的瓜达拉哈拉体育场。开球时间也与此前首战（当地时间晚8时）相近，为晚7时。墨西哥队方面存在战力损失。首战中佩戴队长袖标出战的“墨西哥金玟哉”塞萨尔•蒙特斯被罚出场，无缘对阵韩国队。本届赛事墨西哥队26人最终名单中有12人来自本国联赛，有评价认为，与过去相比，其整体实力有所削弱。墨西哥队截至上届世界杯，小组赛第二场战绩为5胜5平7负。韩国队主教练洪明甫表示，“我认为，在首战中获胜的我们和墨西哥队，都把这场比赛看得很重要”，“墨西哥队将得到主场球迷的强力支持，但我们在首场比赛中的胜利也会带来积极影响。”金培中 wanted@donga.com